Как умерли Джин Хэкмен и его жена? Версия судмедэксперта

Американского актера, двукратного обладателя премии "Оскар" Джина Хэкмена и его жену Бетси Аракаву 26 февраля нашли мертвыми в их доме в Санта-Фе, штат Нью-Мексико. Обстоятельства их смерти остаются неясными, однако судебно-медицинский эксперт Майкл Баден предположил, что трагедия могла произойти из-за несчастного случая.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на People .

По информации правоохранителей, тела супругов находились в разных частях дома, а рядом с женой также обнаружили мертвую собаку.

Полиция отмечает, что на момент обнаружения они были мертвы уже несколько дней. Шериф округа Санта-Фе Адан Мендоза на пресс-конференции 28 февраля заявил, что кардиостимулятор Хэкмена в последний раз зафиксировал активность 17 февраля, то есть за девять дней до их обнаружения. Это может свидетельствовать о том, что актер умер именно в этот день. Джин Хэкмен и Бетси Аракава (фото: Getty Images)

Бывший главный судмедэксперт Нью-Йорка Майкл Баден высказал предположение, что Джин Хэкмен мог умереть в результате остановки сердца.

"Вскрытие показало, что у него не было никаких травм. Не было никакого угарного газа. И он имел - самую распространенную причину смерти в этой стране - тяжелую болезнь сердца, ишемическую болезнь и высокое кровяное давление", - сообщил Баден.

Из-за чего могла умереть Бетси Аракава

Эксперт обратил внимание на обстоятельства, при которых было обнаружено тело Бетси Аракавы. Женщину нашли в ванной комнате рядом с бутылкой медикаментов и обогревателем. Судмедэксперт предполагает, что она могла найти мужчину в бессознательном состоянии и поспешить за его лекарствами от давления.

По данным полиции, в ванной комнате были обнаружены таблетки для щитовидной железы, лекарства от давления и тайленол (парацетамол). Джин Хэкмен и Бетси Аракава (фото: Getty Images)

Баден предполагает, что Аракава могла поскользнуться или потерять равновесие из-за стресса, в результате чего упала и получила внутреннее повреждение головы.

"Возможно, она ударилась головой во время падения и получила какую-то внутреннюю травму мозга, которая не проявляется внешне, или кровотечение изнутри мозга", - сказал он.

Причина смерти собаки

Еще одним невыясненным моментом стала смерть одного из домашних любимцев супругов - немецкой овчарки. Ее тело было найдено в нескольких футах от Аракавы.

Баден объяснил, что если собака девять дней не имела доступа к воде и пище, она могла погибнуть от обезвоживания. В то же время другие две собаки, которые также находились в доме, выжили. Полиция пока не комментирует, почему погибло только одно животное.

К слову, сейчас ждут результатов токсикологических исследований.

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