Умер Джин Хэкмен. 11 фильмов со звездой Голливуда, которые достойны вашего внимания

27 февраля мир потрясло известие о смерти легендарного голливудского актера Джин Хэкмен а , которого вместе с женой Бетси Аракавой нашли мертвыми в их доме. Обладатель двух премий "Оскар" и актер с пятидесятилетней карьерой оставил после себя незабываемое наследие.

Независимо от того, открываете ли вы только для себя его творчество или хотите пересмотреть культовые картины, РБК-Украина (проект Styler) предлагает вам 11 фильмов с участием Хэкмена, которые обязательно стоит посмотреть.

Французский связной (1971)

Оскароносная роль Хэкмена в образе бескомпромиссного детектива нью-йоркской полиции Джимми "Попая" Дойла закрепила его статус звезды первого плана. Захватывающий сюжет и культовые автомобильные погони сделали этот фильм настоящей классикой криминального жанра.

Разговор (1974)

В этом психологическом триллере Фрэнсиса Форда Копполы Хэкмен перевоплощается в эксперта по наблюдению, чья паранойя постепенно выходит из-под контроля. Его тонкая, глубоко интуитивная игра делает эту роль одной из самых признанных в его карьере.

Супермен (1978) и Супермен-2 (1980)

Хэкмен мастерски соединил шарм и угрозу в образе заклятого врага Супермена - Лекса Лютора. Его игра удачно балансировала между юмором и настоящим коварством, сделав этого персонажа одним из самых ярких злодеев в истории комиксов.

Команда из штата Индиана (1986)

В этой спортивной драме Джин Хэкмен блестяще сыграл роль жесткого, но вдохновляющего тренера по баскетболу, который ведет свою команду из маленького городка к победе.

Миссисипи в огне (1988)

Хэкмен перевоплотился в агента ФБР, который расследует расовое насилие на Юге. Эта роль принесла ему номинацию на премию "Оскар".

Непрощенный (1992)

Ревизионистский вестерн Клинта Иствуда принес Хэкмену ему второй "Оскар" за роль безжалостного шерифа Маленького Билла Даггетта.

Фирма (1993)

Джин играет морально противоречивого адвоката в интересном юридическом триллере вместе с Томом Крузом.

Багровый прилив (1995)

В этом напряженном триллере о подводной лодке Хэкмен встречается лицом к лицу с Дензелом Вашингтоном в борьбе за приказы на запуск ядерного оружия.

Клетка для птиц (1996)

Джин продемонстрировал свои комедийные умения в роли консервативного сенатора, которого поймали в веселой неразберихе в драг-клубе. Его игра стала изюминкой этой любимой комедии.

Семья Тененбаумов (2001)

В одной из своих последних ролей в фильме Хэкмен играет очаровательного, но глубоко ошибочного патриарха семьи Тененбаум. Его игра одновременно веселая и трогательная, и принесла ему "Золотой глобус".

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