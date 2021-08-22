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У Кирилівці туристи влаштували розваги з медузами, які заполонили Азовське море

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Кирилівка, Неділя 22 серпня 2021 15:37
У Кирилівці туристи влаштували розваги з медузами, які заполонили Азовське море Фото: медузи в Кирилівці стали розвагою для відпочиваючих (Getty Images)
Автор: Роман Мирончук

У Кирилівці Запорізької області деякі відпочивальники не сильно стурбовані тим, що Азовське море заполонили медузи. Люди придумали собі розвагу. Двоє хлопців влаштували бій медузами.

Про це повідомляє "РІА Мелітополь".

На відео видно, як два хлопці стоять по пояс у воді і кидаються медузами, яких на популярному в українців курорті дійсно дуже багато.

У Кирилівці медузи стали розвагою для відпочивальників (відео: YouTube)

Нагадаємо, що в Кирилівці орендарі деяких пляжів просять людей не витягувати медуз на берег, не дивлячись на навалу живності. Це пов'язано з тим, що у медуз на сонці з'являється жахливих запах. Крім того, це не зовсім естетичне видовище.

Так, мова йде про косу Пересип. Орендарі пляжів кажуть, що течія забере морських мешканців назад, і море таким способом очиститься саме.

Зазначимо, що на більшості баз відпочинку встановлюють сітки навколо пляжу. Але коли починається шторм, то це все втрачає сенс, оскільки сітку просто викине на берег.

Ми також писали про те, що в Чорному морі біля Тилігульського лиману в Одеській області поверхня води всіяна дохлою рибою. Екологи б'ють на сполох. Мор спостерігався кілька днів, почав уже розвиватися процес гниття.

Дана ситуація небезпечна для курорту Коблево, який знаходиться в Миколаївській області.

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Азовское море Запорожская область
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