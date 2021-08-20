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У Чорному морі поверхня всіяна дохлою рибою: екологи б'ють на сполох (відео)

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Одеська область , П'ятниця 20 серпня 2021 16:48
У Чорному морі поверхня всіяна дохлою рибою: екологи б'ють на сполох (відео) Поверхня Тилігульського лиману всіяна дохлою рибою (фото: Колаж РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

Біля Тилігульського лиману в Одеській області помітили масовий мор риби.

Про це у Facebook розповів керівник громадської організації "Зелений лист" Владислав Балинський.

Так, на каналі, який з'єднує Тилігульський лиман з Чорним морем через забруднення масово дохне риба.

За його словами Балинського, поверхня повністю всіяна дохлою атериною – промисловою рибою.

Також він зазначив, що мор спостерігається вже кілька днів, розвивається процес гниття. Тому відповідна ситуація вже становить небезпеку для курорту Коблево, що в Миколаївський області.

Зокрема, через таку кількість органіки можливий розвиток хвороботворних бактерій. Фахівець каже, що причина в неправильному проєктуванні і будівництві вищеназваного каналу.

Балинський стверджує, що на спорудження каналу з одеського обласного бюджету витрачено вже понад 59 млн грн, також відкрито у зв'язку з розкраданням коштів при будівництві кілька кримінальних проваджень.

"При цьому роботи проводяться протягом майже чотирьох років і більшу частину літнього часу шлюзи перебувають у закритому стані, що в першу чергу і є причиною заморів. До того ж конструктивні недоліки призвели до постійного замивання каналу піском і неможливості у зв'язку з цим здійснювати управління шлюзами...", – повідомив Балинський.

Окрім того, він додає, що спочатку проєктування велося з розрахунком того, що на каналі мали намір організувати промислове браконьєрство – перекривати в певний час вихід риби в море, щоб відловлювати її у величезній кількості.

У Чорному морі поверхня всіяна дохлою рибою: екологи б'ють на сполох (відео)У Чорному морі поверхня всіяна дохлою рибою: екологи б'ють на сполох (відео)У Чорному морі поверхня всіяна дохлою рибою: екологи б'ють на сполох (відео)У Чорному морі поверхня всіяна дохлою рибою: екологи б'ють на сполох (відео)

Мор риби в Тилігульському лимані (фото: facebook.com/balinskyy.vladislav)

Раніше ми повідомляли, що туристи показали мертві медузи та зелений пляж під час відпочинку в Щасливцеве.

Також морське дно біля берегів Одеси всіяне "ртутними кульками". Еколог розповів, що це.

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