На популярному українському курорті туристам заборонили виносити медуз на берег: названо причину (відео)

У Кирилівці орендарі деяких пляжів просять туристів не витягувати медуз на берег, не дивлячись на нашестя живності. Відповідне рішення допоможе уникнути жахливого запаху і не зовсім естетичного видовища.

Про це пише "Ріа-Мелітополь".

Так, йдеться про косу Пересип. Зокрема, орендарі пляжів заявляють, що течія забере морських мешканців назад, і море таким способом очиститься саме.

Окрім того, відповідний метод може бути ефективним – під час шторму медуз відносить у море. Однак варто напрямку вітру змінитися, і живність знову повернеться на узбережжя.

На більшості баз відпочинку встановлюють сітки навколо пляжу, однак конструкція втрачає сенс, як тільки починається шторм. Сітку просто викидає на берег.

У Кирилівці туристів просять медуз не виносити на берег (фото: ria-m.tv)