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На популярному українському курорті туристам заборонили виносити медуз на берег: названо причину (відео)

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Кирилівка, П'ятниця 20 серпня 2021 21:30
На популярному українському курорті туристам заборонили виносити медуз на берег: названо причину (відео) Медуз у Кирилівці заборонили виносити на сушу (фото: Колаж РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

У Кирилівці орендарі деяких пляжів просять туристів не витягувати медуз на берег, не дивлячись на нашестя живності. Відповідне рішення допоможе уникнути жахливого запаху і не зовсім естетичного видовища.

Про це пише "Ріа-Мелітополь".

Так, йдеться про косу Пересип. Зокрема, орендарі пляжів заявляють, що течія забере морських мешканців назад, і море таким способом очиститься саме.

Окрім того, відповідний метод може бути ефективним – під час шторму медуз відносить у море. Однак варто напрямку вітру змінитися, і живність знову повернеться на узбережжя.

На більшості баз відпочинку встановлюють сітки навколо пляжу, однак конструкція втрачає сенс, як тільки починається шторм. Сітку просто викидає на берег.

На популярному українському курорті туристам заборонили виносити медуз на берег: названо причину (відео)

У Кирилівці туристів просять медуз не виносити на берег (фото: ria-m.tv)

Раніше ми повідомляли, що туристи розповіли, що зараз відбувається в Кирилівці. Відпочивальники кажуть, що через медуз запас стоїть нестерпний.

Також, на популярному українському курорті туристи скаржаться на комарів.

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Кирилловка
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