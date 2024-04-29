Каким мылом лучше мыться - жидким или твердым?

Мыло – незаменимое средство, которое есть в каждом доме. Обычно одни предпочитают твердую форму моющего средства, тогда как другим нравится жидкое мыло. Следует знать о преимуществах и недостатках такого средства.

РБК-Украина (проект Styler) сообщает о всех преимуществах и недостатках жидкого и твердого мыла.

Как правильно выбрать твердое мыло

Выбирая твердое мыло, важно быть внимательным и проверять наличие логотипов, подтверждающих его происхождение, поскольку некоторые продукты содержат синтетические поверхностно-активные вещества, которые могут быть вредными.

Некоторые добавки или красители могут раздражать кожу или спровоцировать аллергические реакции.

Качественное твердое мыло должно сохранять преимущества входящих в его состав растительных масел и, прежде всего, соответствовать типу кожи, для кого оно предназначено.

Каждое мыло имеет свою область применения. Самой распространенной ошибкой является использование обычного мыла при принятии душа.

Следует помнить, что обычное твердое мыло подходит только для мытья рук.

Использование во время мытья в душе требует состава, соответствующего рН применения и необходимому содержанию пены. Правильное использование является ключом к максимальной пользе от каждого продукта.

Что касается экологичности, то здесь твердое мыло имеет преимущество. Все потому что пластиковые упаковки наносят вред воде и грунтам.

Жидкое мыло

Такое мыло производится путем растворения твердого мыла в воде, а затем к нему добавляется аммиак для достижения нужной консистенции.

Средство состоит преимущественно из тех же компонентов, что и твердое мыло, однако в его составе также есть гидроксид калия вместо гидроксида натрия.

Мыло обычно содержит ароматизаторы, красители и обязательно консерванты. Именно они часто вызывают аллергии.

Жидкое мыло считается более гигиеническим, чем твердое из-за того, что не нужно касаться его поверхности, как в случае с твердой формой. Предполагается, что грязь и микробы остаются на поверхности твердого кусочка мыла.

Разница между твердым и жидким мылом заключается в физической структуре и способе использования.