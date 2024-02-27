Дерматологи рассказали, что будет с телом, если долго не мыться

Отключение света и отсутствие воды может быть причиной того, что помыться не будет возможности. Следует знать, насколько критично для тела, если человек долго не будет мыться.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Bestl ife online .

Что произойдет с телом, если долго не мыться

Врач Джеймс Хэмблин рассказал, что ежедневное купание необходимо для элементарной гигиены.

Может возникнуть накопление бактерий на коже

Дерматолог Дастин Портела отметил, что отсутствие душа может привести к накоплению бактерий на коже.

"Наша кожа имеет богатый набор бактерий, живущих на поверхности. Без душа вы, скорее всего, ощутите значительные изменения в микробиоме", - добавил он.

Вполне возможно, что у вас может быть повышен риск кожных инфекций, если вы порежетесь или поцарапаетесь.

Возникнет выпадение волос

Эксперт по уходу за кожей Симран Сети говорит, что отсутствие душа может повлиять на кожу головы и даже повлечь за собой выпадение волос.

"Не частое мытье усугубит грибковые инфекции на коже головы, а это со временем приведут к выпадению волос", - добавил эксперт.

Он отмечает, что кожа головы - это не единственная проблема, которая вызывает беспокойство. На участках тела, например под мышками, пот и бактерии могут привести к грибковым инфекциям, которые затем начнут распространяться на все тело.

Отказ от душа приведет к тому, что на коже останется избыток жира и отмершие остатки кожи, которые легко укупорят фолликулы и будут способствовать врастанию волос.

Неприятный запах тела

Если вы однажды пропустите душ, то, вероятно, неприятный запах не возникнет.

Однако, если вы не моетесь неделю, то неприятного запаха не избежать.

Время, которое требуется, чтобы достичь этого состояния, может быть разным для каждого человека. Некоторые люди могут чувствовать запах в течение нескольких дней или недель, прежде чем ситуация нормализуется.

Как часто мыться

Дерматологи говорят, что ежедневный душ может быть вредным.

Нормальная здоровая кожа поддерживает естественный баланс. Ежедневное мытье и скраб приводят к потере необходимой влаги кожи, особенно если вы любите горячий душ.

Кожа может стать сухой, раздраженной или чесаться. А сухой, потрескавшийся эпидермис теряет иммунитет, позволяя бактериям и аллергенам прорвать барьер, препятствующий возникновению инфекций и аллергических реакций.

Тело нуждается в таком же регулярном уходе, как и кожа лица: ежедневная очистка - лучший способ сохранить ее здоровой.

Но наша иммунная система требует определенной стимуляции теми микроорганизмами, которые обычно присутствуют, и при нормальных обстоятельствах не вызывают болезнь - нормальной флорой, для того чтобы создать защитные антитела и иммунную память.