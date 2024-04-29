Яким милом краще митися - рідким чи твердим?

Мило - незамінний засіб, який є у кожному будинку. Зазвичай одні надають перевагу твердій формі мийного засобу, тоді як іншим подобається рідке мило. Варто знати про переваги та недоліки такого засобу.

РБК-Україна (проект Styler) повідомляє про усі переваги та недоліки рідкого та твердого мила.

Як правильно вибрати тверде мило

Вибираючи тверде мило, важливо бути уважним і перевіряти наявність логотипів, що підтверджують його походження, оскільки деякі продукти містять у своєму складі синтетичні поверхнево-активні речовини, які можуть бути шкідливими.

Деякі добавки чи барвники можуть подразнювати шкіру або спровокувати алергічні реакції.

Якісне тверде мило повинно зберігати переваги рослинних олій, що входять до його складу, і, перш за все, відповідати типу шкіри, для кого воно призначене.

Кожне мило має свою сферу застосування. Найпоширенішою помилкою є використання звичайного мила під час прийняття душу.

Варто пам'ятати що звичайне тверде мило підходить лише для миття рук.

Використання під час миття в душі вимагає складу, який відповідає рН застосування та необхідному вмісту піни. Правильне використання є ключем до отримання максимальної користі від кожного продукту.

Щодо екологічності то тут тверде мило має перевагу. Все тому що пластикові упаковки завдають шкоди воді і ґрунтам.

Рідке мило

Таке мило виготовляється шляхом розчинення твердого мила у воді, а потім до нього додається аміак для досягнення потрібної консистенції.

Засіб складається переважно з тих самих компонентів, що і тверде мило, проте у його складі також є гідроксид калію, замість гідроксиду натрію.

Мило зазвичай містить ароматизатори, барвники, та обов’язково консерванти. Саме вони досить часто викликають алергії.

Рідке мило вважається більш гігієнічним, ніж тверде, через те, що не потрібно торкатися його поверхні, як у випадку із твердою формою. Існує припущення, що бруд та мікроби залишаються на поверхні твердого кусочка мила.

Різниця між твердим і рідким милом полягає в фізичній структурі та способі використання.