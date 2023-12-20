Врач назвал пять частей тела, которые мы моем недостаточно

Соблюдение правил гигиены важно не только для нашего психического здоровья, но и может оказать влияние на наше физическое здоровье. Семейный врач из США Джен Кодл сообщила, что люди забывают тщательно мыть 5 частей тела.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на TikTok доктора.

Какие части тела люди не моют тщательно

Медик отметила, что есть пять частей тела, которые часто упускаются из виду, когда дело доходит до гигиенических процедур.

Какие места люди забывают мыть:

Пупок

Место за ушами

Под ногтями

Ноги

Между пальцами ног

Обращаясь к своим более чем 160 000 подписчикам, врач сказала обратить внимание на гигиену этих участков тела.

"Многие совершенно не моют пупок. Ребята, это отвратительно! - сказала она.

По ее словам, область над ушами люди вообще игнорируют, а она очень грязнится.

Кстати, подписчики семейного врача возмутились ее видео. Они написали, что всем известно, что эти места нужно мыть.