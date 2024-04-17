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Ким Кардашьян очаровала сеть коротким сияющим платьем (фото)

Среда 17 апреля 2024 19:01
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Ким Кардашьян очаровала сеть коротким сияющим платьем (фото) Ким Кардашьян (фото: instagram.com/kimkardashian)
Автор: Юлия Любченко

Ким Кардашьян показала новый образ сияющего платья, подчеркивающего его фигуру и демонстрирующего преимущества звезды.

Об этом рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-профиль модели.

Ким Кардашьян показала образ в сияющем платье

Ким Кардашьян любит удивлять своими роскошными образами и мотивировать других женщин быть более интересными.

Так, звезда показала новые фото в роскошном платье, которое сияет даже издалека. Кардашьян выбрала короткое мини-платье бежевого цвета, которое усыпано блестками и прекрасно подчеркивает талию модельерши.

Ким позирует на лестнице в своем невероятном образе и демонстрирует, как женщина может получать удовольствие от себя, когда она выглядит на все миллион процентов.

Большинство фотографий получились размазанные, но это замысел Кардашьян, чтобы показать весь вайб отдыха и расслабления. Но и на этих снимках видно, что Ким ходит без обуви и получает удовольствие от своего вечера, где она сияет как настоящая звезда.

Ким Кардашьян очаровала сеть коротким сияющим платьем (фото)Ким Кардашьян очаровала сеть коротким сияющим платьем (фото)Ким Кардашьян очаровала сеть коротким сияющим платьем (фото)Ким Кардашьян очаровала сеть коротким сияющим платьем (фото)Ким Кардашьян очаровала сеть коротким сияющим платьем (фото)Ким Кардашьян очаровала сеть коротким сияющим платьем (фото)

Ким Кардашьян соблазнительное платье (фото: instagram.com/kimkardashian)

Также модель не стала акцентировать внимание на прическе, она просто сделала высокий пучок на затылке, благодаря чему открыла свое лицо еще больше и смогла показать свою натуральную красоту.

Стоит напомнить, что Ким отправилась на остров вместе с сестрой Хлои и детьми. Там она уже успела испытать купальники из своей новой коллекции и показать, как отдыхают ее дети на пляже.

Раньше мы рассказывали, как выглядят соблазнительные купальники от Ким Кардашьян.

Также читайте, как сестры Кардашьян проводят время на отдыхе.

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