ua en ru
Вт, 16 апреля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Как выглядят соблазнительные купальники от Ким Кардашьян. Звезда показала на себе

Вторник 16 апреля 2024 13:16
UA EN RU
Как выглядят соблазнительные купальники от Ким Кардашьян. Звезда показала на себе Ким Кардашьян (фото: instagram.com/kimkardashian)
Автор: Юлия Любченко

Ким Кардашьян представила новую коллекцию купальников и решила показать их на себе.

Об этом рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-профиль звезды.

Ким Кардашьян показала новую коллекцию купальников

Ким Кардашьян к летнему пляжному сезону, который начнется в скором времени, выпустила новую и очень яркую коллекцию купальников.

А для того, чтобы продемонстрировать их, модельерша снялась в рекламной кампании новой коллекции купальников своего бренда Skims Swim. Обольстительные и откровенные фотографии модель показала в своем Instagram.

На кадрах Ким позирует в купальниках, а также костюмах со змеиным принтом. Съемку стилизовала Карин Ройтфельд, фотографировал - Ник Найт.

Как выглядят соблазнительные купальники от Ким Кардашьян. Звезда показала на себеКак выглядят соблазнительные купальники от Ким Кардашьян. Звезда показала на себеКак выглядят соблазнительные купальники от Ким Кардашьян. Звезда показала на себеКак выглядят соблазнительные купальники от Ким Кардашьян. Звезда показала на себеКак выглядят соблазнительные купальники от Ким Кардашьян. Звезда показала на себе

Ким Кардашьян позирует в своих купальниках (фото: instagram.com/kimkardashian)

Почти каждый купальник от Кардашьян имеет змеиный принт, но есть и однотонный, черный и красный. Эти купальники Ким тоже примерила на себя и в то же время продемонстрировала свою идеальную фигуру. Ведь эти купальники подчеркивают тонкую талию девушки и бедра.

Следует сказать, что это далеко не первая коллекция купальников Skims Swim. А вот дебютировала модельер в 2022 году.

Напомним, что совсем недавно Ким Кардашьян поделилась в соцсети фотографиями с семейного отдыха на островах с сестрой Хлои в собственных купальниках.

Как выглядят соблазнительные купальники от Ким Кардашьян. Звезда показала на себеКак выглядят соблазнительные купальники от Ким Кардашьян. Звезда показала на себеКак выглядят соблазнительные купальники от Ким Кардашьян. Звезда показала на себе

Ким Кардашьян позирует в своих купальниках (фото: instagram.com/kimkardashian)

Раньше мы рассказывали, как дети Ким Кардашьян отдыхают на островах.

Также читайте, как сестры Кардашьян показали горячие фото с отдыха.

Читайте РБК-Украина в Google News
Ким Кардашьян Модные тренды Звезды шоу-бизнеса
NEWS
Зеленскому направили на подпись законопроект о мобилизации
Зеленскому направили на подпись законопроект о мобилизации