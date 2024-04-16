Как выглядят соблазнительные купальники от Ким Кардашьян. Звезда показала на себе

Ким Кардашьян представила новую коллекцию купальников и решила показать их на себе.

Об этом рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram -профиль звезды.

Ким Кардашьян показала новую коллекцию купальников

Ким Кардашьян к летнему пляжному сезону, который начнется в скором времени, выпустила новую и очень яркую коллекцию купальников.

А для того, чтобы продемонстрировать их, модельерша снялась в рекламной кампании новой коллекции купальников своего бренда Skims Swim. Обольстительные и откровенные фотографии модель показала в своем Instagram.

На кадрах Ким позирует в купальниках, а также костюмах со змеиным принтом. Съемку стилизовала Карин Ройтфельд, фотографировал - Ник Найт.

Ким Кардашьян позирует в своих купальниках (фото: instagram.com/kimkardashian)

Почти каждый купальник от Кардашьян имеет змеиный принт, но есть и однотонный, черный и красный. Эти купальники Ким тоже примерила на себя и в то же время продемонстрировала свою идеальную фигуру. Ведь эти купальники подчеркивают тонкую талию девушки и бедра.

Следует сказать, что это далеко не первая коллекция купальников Skims Swim. А вот дебютировала модельер в 2022 году.

Напомним, что совсем недавно Ким Кардашьян поделилась в соцсети фотографиями с семейного отдыха на островах с сестрой Хлои в собственных купальниках.

Ким Кардашьян позирует в своих купальниках (фото: instagram.com/kimkardashian)