Моцарелла з двох інгредієнтів: готуємо домашній сир всього за півгодини

Домашня моцарелла порадує вас натуральним смаком, процес її готування дуже захоплюючий, нескладний. Сир складається всього з двох інгредієнтів, і звичайно ж це набагато дешевше, ніж магазинна моцарелла.

Інгредієнти:

Молоко домашнє - 4 л (не пастеризоване)

Оцет 9% - близько 8 ст. л. (додаємо по 1 ст. л., може знадобитися трохи більше або трохи менше. Можна замінити на лимонний сік).

Покрокове приготування

Нагрійте молоко у великій каструлі до дуже теплого стану, але ні в якому разі не перегрійте. Якщо опустити палець в молоко, то ви відчуєте, що воно дуже тепле, але при цьому можете тримати палець в молоці і не обпектися.

Зніміть молоко з вогню і постійно помішуючи, додавайте по 1 столовій ложці оцту. Продовжуйте додавати по ложці, поки не відокремиться сир і світло-жовта сироватка. При цьому не забувайте перемішувати, як би збираючи сир в єдиний кому. Оцет можна замінити на лимонний сік.

Вичавіть зайву сироватку з моцарели, постійно її обминаючи.

Тим часом прогрійте сироватку, що відокремилася, до дуже гарячого стану. Викладіть ком сиру в гарячу сироватку і почніть його розтягувати. Моцарелла стане більш однорідною і дуже еластичною.

Сформуйте одну кулю або маленькі кульки. Опустіть моцарелу в крижану воду, щоб вона стабілізувалася. Наш домашній сир готовий!