Килька в томате дома: после такого рецепта вы больше не купите магазинную
Килька в томате – вкусная закуска под картошечку, которую трудно не любить. Однако на нее и цена кусается, и одну баночку семью не накормишь, да и часто, открывая консервы, мы видим разочарование в виде каши в непонятном красном соусе.
Как приготовить идеальные консервы дома, читайте ниже в материале Styler.
Составляющие:
- салака (килька) свежемороженая – 1 кг
- морковь (большая) – 1 шт.
- луковица (большая) – 1 шт.
- томатная паста – 2 ст. л + вода – 0,5 л (или томатный сок – 0,5 л)
- мука пшеничная – 1 ст. л. (с горкой)
- сахар – 1,5 ст. л.
- соль – 2 ч. л.
- масло растительное – 2-3 ст. л.
- уксус (9%) – 2-3 ст. л. (для длительного хранения)
- перец черный (молотый) – щепотка
- кориандр – щепотка
- приправа для рыбы – щепотка
- лавровый лист – 2 шт.
Пошаговое приготовление
Мелко порежьте лук и натрите морковь. Рыбу почистите от голов, внутренностей, вымойте и просушите.
Хорошо разогрейте сковороду, влейте растительное масло. Пропасируйте овощи и оставьте остыть.
Смешайте томатную пасту и муку, добавьте немного воды или вместо пасты и воды возьмите томатный сок. Перемешайте соус до однородности. Добавьте черный перец, кориандр, сахар, соль, приправу для рыбы.
В сковороду с овощами добавьте рыбу и залейте соусом. Хорошо все перемешайте, утопив в соусе рыбу. Добавьте лавровый лист.
Накройте крышкой или фольгой и отправьте рыбу в разогретую до 200 градусов духовку на 1,5 часа. Дайте немного остыть и проверяйте рыбку на готовность.
Она должна быть мягкой, сочной и при этом держать форму.
Переложите рыбу в стеклянную банку, залейте сверху соусом. Если вы хотите хранить консервы долго, добавьте в конце уксус.
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Раньше мы писали, как засолить самую вкусную красную рыбу по особому рецепту.
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