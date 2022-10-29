Солим кильку по-одесски: очень простой и дешевый рецепт

Домашняя малосольная килька к картошке да еще и зеленым луком. Что может быть лучше для самого вкусного ужина? А приготовить такую рыбку очень просто: всего две специи, рыба и вода.

Рецептом кильки по-одесски поделился Сергей Поканевич, украинский шеф-повар, бренд-шеф нескольких одесских ресторанов, основатель собственной кулинарной школы.