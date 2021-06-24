У київському супермаркеті миша на прилавку нахабно наминала продукти (відео)

У Києві в супермаркеті популярної мережі магазинів помітили мишу, яка залізла на прилавок з хлібобулочними виробами і вирішила поласувати продукцією. Інцидент зняв на відео очевидець, після чого кадри потрапили в мережу.

У публікації повідомляється, що такий "живий куточок" був помічений в одному з продуктових магазинів "Фори" на столичній Троєщині.

Втім, не уточнюється, в якому саме, і коли була проведена зйомка "дегустації" мишкою здобних виробів в супермаркеті.

Як видно на відео, невеликий гризун заліз на прилавок, де знаходилася чіабата Chanta (італійський пшеничний хліб), батони, шматочки піци, і зупинив свою увагу на останніх ласощах.

У Києві в супермаркеті миша в нахабну їла піцу на прилавку (фото: t.me/now_kyiv)

Мишеня прогризло пакувальну плівку і почало бенкетувати.

При цьому на оператора, який знімав те, що відбувається на телефон, мишка звернула увагу зовсім не відразу - тільки коли людина наблизилася для кращого кадру, гризун виліз з кошика і зник в отворі між полиць.

Відео: у київському супермаркеті миша залізла в кошик з продуктами і влаштувала трапезу