Це норма: у Києві в супермаркеті продавець пояснив покупцям тарганячі перегони по продуктах (відео)

У Києві в Сільпо побачили таргана на випічці (Фото: колаж РБК-Україна)

У столичному "Сільпо" покупці поскаржилися на тарганів, які повзають по продуктах

У Києві в супермаркету "Сільпо" по продуктах харчування на прилавку повзав тарган, а на обурення покупниці співробітник магазину відповів, що "це норма". Дівчина зняла на відео комаху на випічці, після чого ролик потрапив в мережу.

Інцидент стався в магазині популярної мережі за адресою вулиця Івашкевича, 6/8а в районі Виноградар, передає "Інформатор".

Пізніше мешканка столиці звернулася зі скаргою до адміністрації продуктового супермаркету, в якій описала як самі "тарганячі перегони" по хлібобулочних виробах, так і переказала відповідь продавця щодо "норми".

Цього разу Тетяну запевнили, що відреагують належним чином і найближчим часом мають намір подати заявку на проведення позапланових заходів зі знищення комах.

Відео: у Києві в "Сільпо" по випічці повзав тарган

Користувачі мережі неоднозначно відреагували на ситуацію із "живністю" на прилавках супермаркету, дехто іронізує над проблемою з тарганами, які вільно повзають по продуктах, проте інші закликають наполегливо домагатися від адміністрації дезінфекції в магазині.

Ну всі ж хочуть поласувати, і вони теж!

Буває;

Замість того, щоб знімати відео, звертайтеся до адміністратора магазину, телефонуйте на гарячу лінію, оператор оформить звернення! А те що ви написали сюди, то вам абсолютно нічого не дасть...

Статися це може у будь-якому такому магазині. Питання, чи будуть вжиті заходи з дезінфекції приміщення? Будемо періодично відвідувати це місце, фіксуючи те, що відбувається на камеру.

Який жах!!! Це вже антисанітарія в магазині.

Значить випічка екологічно чиста. Можна їсти.

Випічка +++ добавка з м'ясом!

Вони ще десь вижили? Дивно!

Це ревізор.