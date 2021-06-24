В киевском супермаркете мышь на прилавке нагло уплетала продукты (видео)

В Киеве в супермаркете популярной сети магазинов заметили мышь, которая залезла на прилавок с хлебобулочными изделиями и решила полакомиться продукцией. Инцидент снял на видео очевидец, после чего кадры попали в сеть.

В публикации сообщается, что такой "живой уголок" был замечен в одном из продуктовых магазинов "Форы" на столичной Троещине.

Впрочем, не уточняется, в каком именно, и когда была проведена съемка "дегустации" мышкой сдобных изделий в супермаркете.

Как видно на видео, небольшой грызун залез на прилавок, где находилась чиабатта Chanta (итальянский пшеничный хлеб), батоны, кусочки пиццы, и остановил свое внимание на последнем лакомстве.

В Киеве в супермаркете мышь в наглую ела пиццу на прилавке (фото: t.me/now_kyiv)

Мышонок прогрыз упаковочную пленку и принялся пировать.

При этом на оператора, который снимал происходящее на телефон, мышка обратила внимание совсем не сразу - только когда человек приблизился для лучшего кадра, грызун вылез из корзины и скрылся в проеме между полок.

Видео: в киевском супермаркете мышь залезла в корзину с продуктами и устроила трапезу