В киевском супермаркете мышь на прилавке нагло уплетала продукты (видео)
В Киеве в супермаркете популярной сети магазинов заметили мышь, которая залезла на прилавок с хлебобулочными изделиями и решила полакомиться продукцией. Инцидент снял на видео очевидец, после чего кадры попали в сеть.
Ролик 24 июня опубликован в Telegram-канале "Киев без цензуры".
В публикации сообщается, что такой "живой уголок" был замечен в одном из продуктовых магазинов "Форы" на столичной Троещине.
Впрочем, не уточняется, в каком именно, и когда была проведена съемка "дегустации" мышкой сдобных изделий в супермаркете.
Как видно на видео, небольшой грызун залез на прилавок, где находилась чиабатта Chanta (итальянский пшеничный хлеб), батоны, кусочки пиццы, и остановил свое внимание на последнем лакомстве.
В Киеве в супермаркете мышь в наглую ела пиццу на прилавке (фото: t.me/now_kyiv)
Мышонок прогрыз упаковочную пленку и принялся пировать.
При этом на оператора, который снимал происходящее на телефон, мышка обратила внимание совсем не сразу - только когда человек приблизился для лучшего кадра, грызун вылез из корзины и скрылся в проеме между полок.
Видео: в киевском супермаркете мышь залезла в корзину с продуктами и устроила трапезу
Отметим, что грызунов в столичных супермаркетах замечают не впервые. Ранее на видео попадалась крыса, которая в магазине возле станции метро "Вырлица" нагло уплетала за обе щеки батон, и не спешила ретироваться, игнорируя покупателей.
А еще перед этим в Киеве продавец в супермаркете объяснил покупателям тараканьи бега по продуктам фразой, что "это норма".