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У популярному супермаркеті Києва зняли на відео, як пацюк їв хліб на прилавку

Київ, Середа 19 серпня 2020 19:48
У популярному супермаркеті Києва зняли на відео, як пацюк їв хліб на прилавку
В Києві в магазині пацюк їв хліб (колаж РБК-Україна)
Автор: Володимир Костирін

Пацюка в магазині за їжею хліба зняв покупець

У Києві в супермаркеті популярної мережі "Фуршет" покупці відмітили пацюка, який заліз на прилавок з хлібобулочними виробами та влаштував собі трапезу. Нахабного гризуна за їжею зняли на відео.

Випадок стався в магазині на вулиці Архітектора Вербицького, 30, біля станції метро "Вирлиця". Ролик 19 серпня опубліковано на Facebook-сторінці "Київ Оперативний".

На кадрах видно, як досить великий пацюк заповз на полицю з хлібом і булками, трохи полазив по них і безцеремонно почав гризти батон. При цьому він не відразу відреагувала відвідувача, який наближався та знімав те, що відбувається - гризун вирішив ретируватися та втік геть, щойно між ними було близько 1,5 метрів.

Відео: у Києві В "Фуршеті" пацюк заліз на прилавок з хлібом

Треба сказати, що користувачі мережі відреагували на інцидент неоднозначно. Деяких випадок помітно обурив, адже миші, пацюки та щури є переносниками багатьох небезпечних захворювань. Інші ж почали іронізувати щодо живності в продуктових магазинах - мовляв, гризунам теж їсти хочеться, а деякі просто почали дорікати оператору за якість зйомки ролика.

  • Зараз всім важко! І пацюкам теж!
  • Ну і нормально. Ви ж хотіли пиріжок з м'ясом побільше. Які претензії?
  • Вам не догодиш. Котів заводять, щоб ловили мишей - так не подобається якщо в цукор в туалет сходив. Кота забрали - тепер на щурів скаржаться!
  • А опції "без живності" немає?
  • Не може ж він кожен день на одній шаурмі під МАФом сидіти, треба подумати і про здоров'я...
  • Значить без ГМО...
  • Знімали теж на буханець хліба?

У популярному супермаркеті Києва зняли на відео, як пацюк їв хліб на прилавкуУ популярному супермаркеті Києва зняли на відео, як пацюк їв хліб на прилавкуУ популярному супермаркеті Києва зняли на відео, як пацюк їв хліб на прилавкуУ популярному супермаркеті Києва зняли на відео, як пацюк їв хліб на прилавкуУ популярному супермаркеті Києва зняли на відео, як пацюк їв хліб на прилавкуУ популярному супермаркеті Києва зняли на відео, як пацюк їв хліб на прилавку

Фото: скрін коментарів facebook.com/KyivOperativ

Раніше повідомлялося, що українець сходив в магазин, але в продуктах виявив шокуючий сюрприз.

Також ми писали про те, що у Києві в супермаркеті продавець пояснив покупцям тарганячі перегони по продуктах.

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