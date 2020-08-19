У популярному супермаркеті Києва зняли на відео, як пацюк їв хліб на прилавку

Пацюка в магазині за їжею хліба зняв покупець
У Києві в супермаркеті популярної мережі "Фуршет" покупці відмітили пацюка, який заліз на прилавок з хлібобулочними виробами та влаштував собі трапезу. Нахабного гризуна за їжею зняли на відео.
Випадок стався в магазині на вулиці Архітектора Вербицького, 30, біля станції метро "Вирлиця". Ролик 19 серпня опубліковано на Facebook-сторінці "Київ Оперативний".
На кадрах видно, як досить великий пацюк заповз на полицю з хлібом і булками, трохи полазив по них і безцеремонно почав гризти батон. При цьому він не відразу відреагувала відвідувача, який наближався та знімав те, що відбувається - гризун вирішив ретируватися та втік геть, щойно між ними було близько 1,5 метрів.
Відео: у Києві В "Фуршеті" пацюк заліз на прилавок з хлібом
Треба сказати, що користувачі мережі відреагували на інцидент неоднозначно. Деяких випадок помітно обурив, адже миші, пацюки та щури є переносниками багатьох небезпечних захворювань. Інші ж почали іронізувати щодо живності в продуктових магазинах - мовляв, гризунам теж їсти хочеться, а деякі просто почали дорікати оператору за якість зйомки ролика.
Фото: скрін коментарів facebook.com/KyivOperativ
Раніше повідомлялося, що українець сходив в магазин, але в продуктах виявив шокуючий сюрприз.
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