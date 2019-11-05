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Під Києвом загорівся потяг з пасажирами: усі подробиці

STYLERЖиття    05.11.2019 - 19:26
Під Києвом загорівся потяг з пасажирами: усі подробиці
Під Києвом загорівся потяг з пасажирами (Колаж РБК-Україна)

Під час пожежі в поїзді перебувало 146 пасажирів

Під Києвом загорівся пасажирський потяг, який прямував від станції Київ до станції Ковель. Між залізничними станціями Ірпінь та Біличі почалася пожежа. Подробиці події розповіли у прес-службі ДСНС.

Загоряння локомотиву пасажирського поїзда "Київ-Ковель" відбулося у вівторок, 5 листопада. На місце події були викликані рятувальники ДСНС. П'ятнадцять вагонів поїзда відбуксирували резервним локомотивом на станцію Біличі. Всього в поїзді перебувало 146 пасажирів.

Під Києвом загорівся потяг з пасажирами: усі подробиці

Під Києвом загорівся потяг з пасажирами (Фото: Інформатор)

На ліквідацію пожежі у рятувальників пішло майже півтора години. Вогонь пошкодив високовольтну камеру локомотива, прилади управління і скло кабіни. Щоб ліквідувати пожежу було залучено 6 чоловік особового складу та 1 одиниця техніки.

Крім того, як повідомили в ДСНС, в результаті події був госпіталізований в Центральну районну лікарню міста Буча один пасажир, 1992 року народження. Медики діагностували у нього отруєння чадним газом.

Під Києвом загорівся потяг з пасажирами: усі подробиці

Під Києвом загорівся потяг з пасажирами (Фото: Інформатор)

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що пасажири обурені станом вагонів у поїздах підвищеного комфорту Жмеринка-Київ і опублікували у соціальних мережах фотографії вагонів з перекошеними дверима, обдертими сидіннями.

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