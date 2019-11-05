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Под Киевом загорелся поезд с пассажирами: все подробности

STYLERЖизнь    05.11.2019 - 19:26
Под Киевом загорелся поезд с пассажирами: все подробности
Под Киевом загорелся поезд с пассажирами (Коллаж РБК-Украина)

Во время пожара в поезде находилось 146 пассажиров

Под Киевом загорелся пассажирский поезд, который следовал от станции Киев до станции Ковель. Между железнодорожными станциями Ирпень и Беличи начался пожар. Детали происшествия рассказали в пресс-службе ГСЧС.

Возгорание локомотива пассажирского поезда "Киев-Ковель" произошло во вторник, 5 ноября. На место происшествия были вызваны спасатели ГСЧС. Пятнадцать вагонов поезда отбуксировали резервным локомотивом на станцию Беличи. Всего в поезде находилось 146 пассажиров.

Под Киевом загорелся поезд с пассажирами: все подробности

Под Киевом загорелся поезд с пассажирами (Фото: Информатор)

На ликвидацию пожара у спасателей ушло почти полтора часа. Огонь повредил высоковольтную камеру локомотива, приборы управления и стекло кабины. Чтобы ликвидировать пожар было привлечено 6 человек личного состава и 1 единица техники.

Кроме того, как сообщили в ГСЧС, в результате происшествия был госпитализирован в Центральную районную больницу города Буча один пассажир, 1992 года рождения. Медики диагностировали у него отравление угарным газом.

Под Киевом загорелся поезд с пассажирами: все подробности

Под Киевом загорелся поезд с пассажирами (Фото: Информатор)

Напомним, ранее мы сообщали о том, что пассажиры возмутились состоянием вагонов в поездах повышенного комфорта Жмеринка-Киев и опубликовали в социальных сетях фотографии вагонов с перекошенными дверями, ободранными сиденьями.

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