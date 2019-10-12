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Укрзалізниця знову влипла в скандал: фото "втомленого" поїзда

STYLERЖиття    12.10.2019 - 16:43
Укрзалізниця знову влипла в скандал: фото "втомленого" поїзда
Укрзалізниця потрапила в скандал (facebook.com/donzaliznytsia)

Укрзалізниця знову відзначилася сервісом в поїздах

Укрзалізниця потрапила у черговий скандал зі своїм сервісом у поїздах. Справа в тому, що в поїзді підвищеного комфорту, який прямує за маршрутом Жмеринка - Київ, сидіння для пасажирів перебувають у жахливому стані. Цим обурився на своєму Facebok-сторінці Максим Гречанюк, який зазначив, що квиток в такий потяг коштує 53 гривні, а люди вимушені сидіти на порваних "сідушках".

Також автор посту опублікував фотографії складу, на яких можна все побачити своїми очима.

"І це електропоїзд підвищеного комфорту Жмеринка-Київ. Ціна квитка, між іншим, 53 грн. Сідухи обдерті, двері перекошені, як і особи у пасажирів від такого комфорту. Укрзалізниця рулить!!!" - написав Максим.

Укрзалізниця знову влипла в скандал: фото &quot;втомленого&quot; поїздаУкрзалізниця знову влипла в скандал: фото &quot;втомленого&quot; поїзда

Поїзд Жмеринка-Київ (facebook.com/mgrecanuk)

Користувачі мережі відреагували на фотографії сидінь в поїзді в коментарях.

  • А це хіба укрзалізниця ці сідухи обдерла і двері зламала?!
  • А ціна проїзду? І то у вас квиток, а як правило всі без квітка.
  • Скасувати!!! Однозначно!!!

Укрзалізниця знову влипла в скандал: фото &quot;втомленого&quot; поїздаСкріншот коментарів (facebook.com/publiccontrolUZ)

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