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Під Києвом сталася екологічна НП: усі подробиці

STYLERПодії    27.07.2019 - 15:18
Під Києвом сталася екологічна НП: усі подробиці
Під Києвом сталася екологічна НП (фото: osce.org)

У Бортничах виявлені плями забруднень маслянистого типу

Під Києвом, у місті Бортничі сталася екологічна НП. Був зафіксований черговий залповий скид на очисні споруди станції аерації, куди надійшли стоки зі значним перевищенням нормативних показників у каналізаційну мережу. Про це повідомляє прес-служба КП "Київводоканал".

Екологічна НП була зафіксована 26 липня близько 8:45 в приймальній камері пісколовки II блоку БСА. У воді були виявлені плями забруднень маслянистого типу. За попередніми даними, причина забруднення - залповий скид нафтопродуктів. Експерти взяли проби і направили на аналіз у хіміко-бактеріологічну лабораторію.

Залповий скид — це скид стічних вод з концентраціями забруднюючих речовин, що перевищують більше ніж у 20 разів допустимі величини показників. Такі скиди виводять з ладу обладнання, вимагають великих фінансових витрат і часу на очищення, негативно впливають не екологію.

 

Під Києвом сталася екологічна НП (фото: vodokanal.kiev.ua)

"Київводоканал" нагадує, що порушення Правил приймання стічних вод карається згідно чинного законодавства. Силами Департаменту екологічного нагляду Київводоканалу сформовано оперативні групи по виявленню порушників Правил прийому стічних вод.

Нагадаємо, що раніше на пляжах Одеси відбулося екологічна НП.

До цього ми писали про "окупованих" пляжах Азовського моря.

Також ми писали, що 20-річний хлопець потрапив до реанімації після купання в Азовському морі.

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