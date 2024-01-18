5 новых романов о любви, которые погрузят вас в романтическую атмосферу

Любовь имеет множество оттенков, но без нее мы не представляем ни полноценной жизни, ни хорошей книги.

РБК-Украина (проект Styler) вместе с национальной книжной платформой Yakaboo предлагает вам 5 новых романов о любви, какой бы вы ее ни представляли.

Увлекательный, динамичный дебютный роман британской исследовательницы античной истории для тех, кто любит пересказы древних мифов и любви между сильными, драматическими персонажами. Кто не слышал о прекрасной Елене, через которую греки переплыли море и десять лет пытались получить Трою?

Об эпическом противостоянии и коварной красоте писали трагедии, стихи, снимали голливудские фильмы. Но никто никогда не рассказывал эту историю голосом самой Елены. Жестокость мужчин и бесправие женщин, даже когда они царевны, рождает гнев, который взрывается, сметая все на своем пути. Читать, чтобы в классических сюжетах обретать новые смыслы и точки зрения.

Обложка книги "Дочки Спарты"

Книга, о которой все сейчас говорят – тоже вариация на тему древнего мифа. На этот раз это миф о царе Мидасе. Того самого, неосторожно пожелавшего способности превращать все, к чему прикоснется, в золото. И боги услышали его. Повествует жизнь в роскоши, интригах, жестокости и войнах, красавица Аурин, пленница Мидаса. Она безумно любит царя, который держит ее в настоящей золотой клетке, но имеет такие амбиции, что ее выход в реальный мир может нанести вред и окружающим, и ей самой.

Читайте наиболее обсуждаемый роман 18+ об истории женщины, которая столкнулась с врагами и собственными демонами для того, чтобы наконец найти себя.

Обложка книги "Блеск. Книга 1"

Снова любовь на фоне истории. Благородный, развратный и красивый девятнадцатый век: красиво смотрится в сериале на Netflix и восхищает в книге. Это – вторая часть серии романов о Бриджертонах.

Итак, самый показательный холостяк сезона 1814 выбрал себе будущую жену! И единственное препятствие на его пути – старшая сестра избранницы. Кейт Шеффилд – самая худшая проныра в истории лондонских бальных залов! Днем эта вдохновенная интриганка сводит Энтони с ума своим упорным желанием не допустить помолвки, а ночью, стоит ему закрыть глаза, преследует в эротических снах… Она его терпеть не может, но что случится, когда его губы коснутся ее губ?

Обложка книги "Бриджертоны. Книга 2. Виконт который меня любил"

Фэнтези 18+ о темных мирах, в которых наделенные властью мужчины могут себе позволить иметь рабынь.

Перл – молодая привлекательная девушка, которую похищают торговцы людьми. Ее хозяин, настоящий психопат, но у него много врагов. Когда они врываются в его имение, то забирают самое дорогое – новую игрушку, юную Перл. Она надеется, что, наконец, будет на свободе. Но красота и нрав пленницы производят на г-на Кроу большое впечатление. Он хочет, чтобы она осталась с ним, поэтому он предлагает соглашение: каждый раз, удовлетворив желание своего хозяина, она будет получать пуговицу. Когда Перл насобирает полный кувшин – 365 пуговиц, – она свободна. А пока их у нее всего семь…

Обложка книги "Пуговицы и кружево. Книга 1"

Чувство, недоразумение и юмор – так в любви тоже бывает.

Марни Макгров и Патрик Дилейни - те же притягиваемые противоположности. Бесполезная – экспрессивная, Патрик – углублен в себя. Она радуется изменениям – он предпочитает стабильность. Она видит брак и отцовство в их будущем, а ему закрывает горизонт тень произошедшей с ним давно трагедии. И вот восьмилетний сюрприз из прошлого Патрика появляется на пороге, вдирается в их жизнь – и это переворачивает все. Хотя это не совсем те изменения, которые она предполагала, Марни моментально воспринимает их как появление семьи. Но Патрик, боясь новой боли, убегает в себя.

Выстоит ли их маленькая семья? И вообще ли настоящая любовь возможна без толики хаоса?

Обложка книги "Счастливая катастрофа"