Шпионаж, женщины-героини и борьба за культуру: 6 новых книг о войне, которые нужно прочитать

Война - это всегда трагедия, которая несет за собой разрушение и страдание. Однако даже в самые темные времена люди продолжают жить.

РБК-Украина (проект Styler) и издательство #книголав предлагает вам подборку из шести книг о войнах разных времен и в разных уголках Земли: от личных переживаний героев и жертв до глобальных политических конфликтов. Эти книги не только помогут вам лучше понять, что такое война и осознать ее последствия, но и погрузиться в увлекательные истории, исполненные любви и бесспорной надежды.

1936 год. Пятнадцатилетний Штефан Нойман, сын зажиточной и влиятельной еврейской семьи и его лучшая подруга - Зофи-Гелена, христианка, мать которой редактирует прогрессивную антинацистскую газету, общаются о театре и литературе, исследуют тайные венские подземелья, делятся творческими и научными идеями и мечтают о великих свершениях. Но беззаботная девственность двух подростков рушится, когда нацисты берут контроль.

Однако в темноте есть надежда. Трюйс Вейсмюллер-Мейер, участница голландского движения сопротивления, рискует своей жизнью, вывозя еврейских детей из нацистской Германии в страны, которые их заберут. Эта миссия становится еще более опасной после аншлюса - аннексии Австрии Гитлером - поскольку по всей Европе страны закрывают свои границы для растущего количества отчаянно стремящихся беженцев бежать.

Сможет ли Трюйс спасти Стефана и Зофи и защитить их в опасном путешествии в неопределенное будущее за границу?

Это, основанная на реальных событиях, книга о любви, потере и героизме, ставшая национальным бестселлером в США, Канаде и Европе, о настоящей программе "Киндертранспорт".

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1933 год. Восемнадцатилетняя Молли Райан мечтает стать журналисткой, но соглашается на любую работу, чтобы помочь своей семье пережить времена Великой депрессии. Единственной радостью в ее жизни является просмотр бейсбола со своей лучшей подругой Ханной и тайная влюбленность у старшего брата Ханны - Макса, которая затем перерастет во взаимную.

Однако Канаду все быстрее накрывает гигантская волна антисемитизма, подпитывающаяся из-за океана гитлеровской пропагандой. За десяток лет весь мир втянут во Вторую мировую войну.

Влюбленные Молли и Макс оказываются в эпицентре событий, которые имеют разрушительные последствия для их семей и надолго разводят их. Пока от него поступают письма из-за границы, Молли вынуждена столкнуться с тем, что произошло много лет назад, но не поздно ли исправить ситуацию?

От отчаянных улиц Торонто до охваченных боями берегов Гонконга - это проникновенная история о невинной дружбе, которая перерастает в запретную любовь, о тяжелых испытаниях и непреодолимой силе в самые темные времена.

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Теплый июльский вечер 1985 года мужчина средних лет стоял на тротуаре оживленного проспекта в центре Москвы, держа в руках полиэтиленовый пакет. В своем сером костюме и галстуке он выглядел как любой другой советский гражданин. На сумке, которую он держал, был отпечатан красный логотип Safeway (британского супермаркета).

Мужчина был шпионом MI6. Старший офицер КГБ, более десяти лет он снабжал своих британских шпионов потоком бесценных секретов из глубин советской разведывательной машины. Ни один шпион не нанес больше вреда КГБ. Сумка Safeway была сигналом: активировать план побега, чтобы его контрабандой вывезти из советской России.

Так начался один из самых смелых и необычных эпизодов в истории шпионажа.



Эта книга - документальный триллер об ожесточенном противостоянии советских и западных разведывательных служб во времена Холодной войны, а также увлекательная история шпиона Олега Гордиевского, предавшего родину и ставшего легендой для демократического мира.



"История как бы с сегодняшнего дня, когда Кремль лжет, манипулирует, убивает, подвергает пыткам и топит в крови попытки демократического развития стран-соседей. Однако она дает надежду, что, как и тридцать лет назад, зло проигрывает", - комментирует книгу директор Государственного архива. СБУ Андрей Когут.

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"Половина желтого солнца" (Чимаманда Нгози Адичи)



Один из самых мощных, драматических и насыщенных эмоциональными картинами современной Африки роман, когда-либо видавшим мир.

История о любви, вере, разочаровании и выживании в условиях войны. О моральной ответственности, конце колониализма, этнической преданности, о классе и расе - и о том, как любовь может усложнить это все.

Половина желтого солнца в центре красно-черно-зеленого флага символизирует славное будущее Биафры - молодого государства на юго-востоке Нигерии, которое боролось за независимость в конце 1960-х. Пятеро биафранцев - деревенский подросток Угву, исполненный революционных идей профессор Оденибо, британский эмигрант Ричард и непохожие между собой близнецы Оланна и Кайнани - живут во время войны. Они любят, изменяют, обсуждают политику, убегают от обстрелов, находят себя, теряют близких и, несмотря ни на что, верят в победу.

Автор удачно соединила интимные истории героев с общеполитическим контекстом войны и судьбы Нигерии.

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"Свет дней" (Джуди Баталион)



Документальный роман о женщинах, которые помогли превратить еврейские молодежные группы в Польше в центр сопротивления для борьбы с нацистами.

Джуди Баталион, внучка выживших в Холокост поляков, рассказывает историю еврейских девушек, которым выпала судьба бороться за жизнь своего народа с самого начала Второй мировой войны вплоть до конца ХХ века - ведь война не заканчивается освобождением стран.

Это незабываемые истории реальных женщин о борьбе за свободу, исключительную храбрость, сестринство и волю к жизни, несмотря ни на что. Благодаря своему полу и возможности скрыть свою еврейскость, женщинам удалось уникально приспособиться к некоторым важным и опасным для жизни задачам.

По словам автора, чтобы написать книгу, ей понадобилось более двенадцати лет, потому что слишком сложной и очень личной оказалась тема произведения.

Книга стала бестселлером New York Times, отмеченной Национальной еврейской книжной премией и Канадской еврейской литературной премией.

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Продолжается Вторая мировая война, Британия страдает от бомбардировок, разрушения и нехватки продовольствия - немецкие подлодки блокируют пути снабжения.

Правительство пытается всячески привлечь хозяек сохранять спокойствие и быть причудливыми в приготовлении блюд, для этого "Би-Би-Си" запускает радиопрограмму под названием "Кухонный фронт" с популярным ведущим.

Однако программа нуждается в женском голосе! Чтобы найти соведущую, решено устроить кулинарный конкурс, и вот уже в нем соревнуются четыре женщины.

Для каждой из них - это возможность изменить свою жизнь. Для молодой вдовы – это шанс расплатиться с долгами мужчины и сохранить крышу над головой своих детей. Для кухонной служанки - покинуть рабство и обрести свободу. Для хозяйки поместья - избежать все более враждебного поведения ее состоятельного мужа. А для опытной кухарки - бросить вызов мужчинам, являющимся лидерами своей профессии.

Эти четыре женщины выкладываются на соревнованиях по полной - даже если приходится нарушать правила…



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