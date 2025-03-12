В Киеве военным передали новейшие протезы для бега и активной жизни

16 защитников, которые потеряли конечности в результате войны, получили беговые и силовые протезы нового поколения от датской компании Levitate. Это стало возможным благодаря социальной инициативе компании "Эпицентр К", сети мебельных магазинов "Центр Мебели" и реабилитационного центра U+ System.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пресс-службу "Эпицентра".

Как рассказали в компании, установка протезов состоялось в рамках благотворительной акции, которая длилась несколько месяцев в магазинах "Центр Мебели" и "Центр Мебели GRAND". В результате было собрано и перечислено 1 миллион гривен на их реабилитацию в центре U+ System.

"Поддержка наших военных должна быть системной - от реабилитации до создания новых возможностей для их комфорта. Компания Эпицентр продолжает реализовывать благотворительные инициативы для ветеранов и их социальной адаптации. Это наш долг и благодарность за защиту, которые воплощаются в важных делах", - отметила Ирина Шинкаренко, заместитель председателя ООО "Эпицентр К" в сфере коммуникаций, рекламы и связей с общественностью.

На мероприятии военным установили два вида высокотехнологичных протезов:

- Running Blade - специализированные беговые протезы, обеспечивающие максимальную эффективность во время физических нагрузок.

- Forever Foot - универсальные устройства для активного повседневного использования.

"Современное протезирование - не просто возвращение возможности ходить. Это возвращение к работе, к движению без ограничений, к полноценной жизни. Реабилитация - не только медицина, но и психологическая поддержка, интеграция в общество, создание возможностей для ветеранов", - пояснила Александра Мостепан, хирург и CEO U+ System.

Стоит отметить, что событие также посетили актер, поэт, художественный руководитель киевского театра "Личности", народный артист Украины Петр Мага, а также народный депутат и Олимпийский чемпион Жан Беленюк.