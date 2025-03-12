У Києві військовим передали новітні протези для бігу та активного життя

16 захисників, які втратили кінцівки внаслідок війни, отримали бігові та силові протези нового покоління від данської компанії Levitate. Це стало можливим завдяки соціальній ініціативі компанії "Епіцентр К", мережі меблевих магазинів "Центр Меблів" та реабілітаційного центру U+ System.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на прес-служба "Епіцентру".

Як розказали в компанії, встановлення протезів відбулося у рамках благодійної акції, яка тривала кілька місяців у магазинах "Центр Меблів" та "Центр Меблів GRAND". У результаті було зібрано та перераховано 1 мільйон гривень на їхню реабілітацію у центрі U+ System.

"Підтримка наших військових має бути системною - від реабілітації до створення нових можливостей для їхнього комфорту. Компанія Епіцентр продовжує реалізовувати благодійні ініціативи для ветеранів та їх соціальної адаптації. Це наш обовʼязок і вдячність за захист, які втілюються у важливих справах", - зазначила Ірина Шинкаренко, заступниця голови ТОВ "Епіцентр К" у сфері комунікацій, реклами та зв’язків із громадськістю.

На заході військовим встановили два види високотехнологічних протези:

• Running Blade – спеціалізовані бігові протези, що забезпечують максимальну ефективність під час фізичних навантажень.

• Forever Foot – універсальні пристрої для активного повсякденного використання.

"Сучасне протезування – це не просто повернення можливості ходити. Це повернення до роботи, до руху без обмежень, до повноцінного життя. Реабілітація – це не лише медицина, а й психологічна підтримка, інтеграція у суспільство, створення можливостей для ветеранів", – пояснила Олександра Мостепан, хірургиня та CEO U+ System.

Варто зазначити, що на подію також завітали актор, поет, художній керівник київського театру "Особистості", народний артист України Петро Мага, а також народний депутат та Олімпійський чемпіон Жан Беленюк.