С фронта - на новую работу. Психолог объяснил, как ветеранам найти силы для реализации себя

В Украине насчитывается более 1,3 миллиона ветеранов. Более половины из них после возвращения домой меняют профессию , потому что из-за травм или психологического состояния не могут работать по предыдущей специальности.

РБК-Украина расспросило психолога, эксперта Украинского ветеранского фонда, ветерана Александра Чаморсова о том, как ветерану правильно и успешно подготовиться к трудоустройству, как найти "нового себя".

Поиски нового себя

"Все ветераны после возвращения ищут себя нового - и это нормально. Любые события в жизни, которые травмируют и меняют человека, меняют не только физическое состояние, но и ценности, мысли взгляды человека, в том числе и в профессиональной деятельности", - говорит Чаморсов.

Почти у каждого ветерана, который вернулся к гражданской жизни и планирует искать для себя новую профессию, возникает вопрос, как понять свою готовность к работе. Психолог говорит, что сразу после возвращения домой этой готовности работать не будет ни у кого. У каждого момент "я готов к работе" наступает индивидуально.

Кто-то может хотеть вернуться к прежней работе уже через несколько недель, а кто-то может достаточно долго "отталкивать" мысли о возвращении в рабочий режим или о поиске новой профессии.

Ветеранам необходимо смотреть "внутрь себя", чтобы понять свою готовность к работе. Не стоит реагировать на замечания других. Такие упреки не должны становиться толчком к трудоустройству. Важна именно внутренняя готовность, когда человек почувствует себя достаточно здоровым для выхода на работу, будет понимание, что сможет выдержать стандартный рабочий день и тому подобное.

Для этого стоит проанализировать свое состояние - как ментальное, так и физическое, и дать себе ответ: "Готов ли я уже к этому, или еще время не пришло?"

Психолог, эксперт Украинского ветеранского фонда, ветеран Александр Чаморсов (фото: armyinform com ua)

Не только планировать, но и пробовать

Чаморсов объясняет, что можно испытывать себя в плане готовности. Речь идет о прохождении тематических тренингов по адаптации к гражданской жизни, о каких-то волонтерских обязанностях и тому подобное. Испытывая себя еще не на работе, однако в определенном занятии, к ветерану приходит понимание того, может ли он уже приспособиться к определенным рабочим условиям, или еще стоит подождать.

Следующий важный вопрос, который задают себе ветераны - о ценностях: "Как, основываясь на новых ценностях, сформированных на фронте, понять, чем именно хочется заниматься дальше? Это можно сделать только методом проб.

"Понимание того, что я хочу заниматься именно психологической деятельностью, пришло не сразу. Я пробовал себя во многом, даже в писательстве. Было много экспериментов перед тем, как я понял, что психология - это именно то, чем я хочу заниматься. И поскольку сейчас я продолжаю оказывать психологическую поддержку - это для меня является подтверждением правильного выбора", - делится собственным опытом Чаморсов.

По его словам, долгое время он сам не знал, какой путь для него будет правильным. Поэтому стоит пробовать разные направления, чтобы найти свое новое место в жизни.

Как найти внутреннюю и внешнюю опору

Еще одна тема, которая волнует ветеранов во время процесса трудоустройства - как не бояться пробовать новое. Психолог отмечает, чтобы с этим справиться, важно иметь внутреннюю и внешнюю опоры. Не бояться испытывать что-то новое или получать отказы - невозможно. Ведь страх - это базовая эмоция, которая появляется от неопределенности. Однако этот барьер надо преодолеть и понять, что утверждение "Если я боюсь - я не пробую" неправильное. Правильным будет выбирать принцип "Хоть я и боюсь - я пробую".

Однако, если внутренней опоры для преодоления страхов, переживаний или колебаний у ветерана недостаточно, стоит обращаться к специалистам. Ведь именно они помогут добавить уверенности в себе и найти необходимые опоры.

Почему важны навыки ветеранов, приобретенные во время войны

Александр Чаморсов отмечает, что при поисках работы ветеранам стоит использовать навыки, полученные на фронте. Гибкость, способность приспосабливаться, умение выживать - это то, что будет важным и в гражданской жизни.

"Когда я попадаю на службу в подразделение - у меня нет выбора конкретного места. Куда отправляют из военкомата - туда и идешь. Я никогда раньше не был связан с танками, но служил в танковом батальоне. Пришлось приспосабливаться, применять все свои гибкие навыки для выживания. Так и в коллективной работе в гражданской жизни", - говорит психолог.

Ветеранам важно понимать, что их военный опыт важен в гражданской жизни (фото иллюстративное: Getty Images)

Главные принципы подготовки к собеседованию

"Невозможно подготовиться к собеседованию на 100%. Здесь стоит полагаться на интуицию и жизненный опыт. Важно позитивно настроиться, ведь собеседование - это двусторонний процесс: это не только о принятии на должность ветерана, это еще и проверка ветераном своего потенциального работодателя", - говорит Чаморсов.

Второй принцип - не воспринимать собеседование как экзамен, не сдав который, не получишь работу. Важна именно коммуникация: если даже ветеран не пройдет собеседование, он получит от этого пользу. Это приобретение опыта, понимание вопросов собеседования и построения диалога, важность этих вопросов и правильная подготовка ответов на них. Важно понимать, что никто не может заставлять человека отвечать на те вопросы, к которым он не готов.

Третий принцип - это ощущение того, что ветеран и потенциальный работодатель "на равных позициях" и общение на собеседовании будет происходить по принципу "равный - равному".

Коллектив и его отношение к человеку с военным опытом

Гражданский мир отличается от военной среды. Ветеранам важно заново учиться быть в новой для себя ситуации.

"Я не чувствовал своих изменений после двух лет службы. Но когда вернулся - меня очень поразило, что мир будто изменился полностью. Он казался враждебным, как будто всем безразлично, что происходит, что всем важнее свои проблемы, чем проблемы страны и то, что кто-то теряет жизнь. Потом пришло понимание, что мир не менялся, он так устроен. Каждый думает о собственных проблемах и безопасности. Со временем понял, что мне надо приспосабливаться к этому миру, учиться коммуницировать с водителем маршрутки, который не хочет верить моему удостоверению УБД", - говорит психолог.

Также ветеранам важно понимать, что когда человек или боится подойти к нему, или же, наоборот, проявляет жалость - он это делает бессознательно. В основном таким образом люди хотят выразить свою поддержку, однако точно не знают и не понимают, как правильно это сделать.

Чтобы процесс коммуникации в рабочих коллективах, где есть ветераны, был максимально комфортным для всех, внедряются специальные обучения работников.

"Если вы не знаете, как правильно что-то сказать ветерану, как его поддержать или помочь - лучше спросить об этом у него самого. Вопросы вроде "Можно ли тебе пожать руку / обнять тебя, потому что я благодарен тебе за защиту?" или "Можно ли тебя угостить чем-то?" и т.д. - это нормально", - говорит психолог.

Ошибки - это не финиш, а лишь опыт для удачного старта

Ветеранам очень важно не отчаиваться в себе, если что-то не удалось с первого раза.

Найти работу, выбрать свою пару для отношений, определиться с будущей профессией - все это процессы, которые не всегда заканчиваются успехом. Важно осознавать то, что если одна дверь закрылась, то какие-то другие в этот момент открылись; если здесь не сложилось - важно идти дальше, пробовать что-то другое, что-то новое. А еще стоит всегда помнить, что неудача - это не окончательное поражение, а просто один из этапов долгого пути.