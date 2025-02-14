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Ветераны будут обучать украинцев военной подготовке: постановление Кабмина

Пятница 14 февраля 2025 16:00
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Ветераны будут обучать украинцев военной подготовке: постановление Кабмина Фото: ветераны будут обучать украинцев военной подготовке (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Кабинет министров Украины принял постановление о привлечении ветеранов войны к проведению базовой военной подготовки граждан.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя Кабмина в Верховной Раде Тараса Мельничука в Telegram.

Согласно постановлению внесены изменения в Порядок организации и осуществления общевойсковой подготовки граждан Украины к национальному сопротивлению.

Предусмотрено, в частности, что инструкторы, которые проводят базовую подготовку, определяются среди участников боевых действий, которые защищали независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины и принимали непосредственное участие в АТО, ООС и защищали Украину от российской агрессии.

В Украине создадут сеть центров подготовки к нацсопротивлению

Напомним, ранее мы сообщали, что в Украине планируют создать центры подготовки к нацсопротивлению. На первом этапе собираются набрать инструкторов.

"Речь идет о системной подготовке гражданского населения к сопротивлению агрессору. Особенно это касается областей, граничащих с Россией, которая и после войны останется нашим враждебным соседом", - рассказала заместитель главы Офиса президента Ирина Верещук.

Она отметила, что такая система нацсопротивления будет одной из составляющих архитектуры сдерживания потенциальной агрессии.

"На сегодняшнем межведомственном совещании обсуждали проект постановления правительства о создании сети центров подготовки граждан к национальному сопротивлению. Лидерами процесса здесь являются Минобороны и ТРО ВСУ. Основная работа - за областными властями. Очень важная роль принадлежит волонтерским организациям", - констатировала Верещук.

Она добавила, что первый и самый важный этап - это подготовка достаточного количества инструкторов.

"Здесь, конечно, мы смотрим на ветеранов и волонтеров, как на источник хороших кадров", - отметила заместитель главы ОП.

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