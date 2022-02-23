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У Львові пасажири маршрутки спіймали грабіжника: виявився злодієм "зі стажем"

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Львів, Середа 23 лютого 2022 16:12
У Львові пасажири маршрутки спіймали грабіжника: виявився злодієм "зі стажем" Колаж РБК-Україна: пасажири Львівської маршрутки затримали злодія-рецидивіста
Автор: Володимир Костирін

У Львові в маршрутці злодій витягнув з кишені чоловіка телефон і спробував сховатися, але зловмисника схопили небайдужі пасажири, які також викликали правоохоронців.

Про це 23 лютого передали в прес-службі поліції Львівської області.

Як виявилося, затриманий кишеньковий злодій - 45-річний львів'янин - вже раніше неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності.

Інцидент стався вчора вранці на вулиці Липинського. Пасажир, у якого злодюжка стягнув телефон, виявив пропажу і разом з іншими людьми не дав тому вискочити з салону на вулицю.

На місці події працювали слідчо-оперативна група та оперативники кримінальної поліції.

У зловмисника при затриманні вилучили речові докази.

"Слідчі територіального підрозділу поліції повідомили затриманому про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 15 ч. 2 ст. 186 (замах на пограбування) Кримінального кодексу України", - розповіли правоохоронці.

Тепер кишеньковому злодієві загрожує до шести років позбавлення волі. Досудове розслідування триває.

У Львові пасажири маршрутки спіймали грабіжника: виявився злодієм &quot;зі стажем&quot;

У Львові затримали злодія-рецидивіста, який орудував у маршрутці (фото: lv.npu.gov.ua)

Раніше повідомлялося, що в маршрутці Києва пасажири на гарячому спіймали кульгавого кишенькового злодія, який "працював" з подільником.

Нагадаємо також, перед цим у Києві пенсіонерка жорстко покарала злодія, "трохи" його побивши.

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