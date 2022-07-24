Фото: окупанти розібрали та вкрали фонтан в Маріуполі (t.me/andriyshTime)

Російські окупанти виклали з Театрального скверу у Маріуполі фонтан разом із форсунками для розприскування води.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал радника міського голови Маріуполя Петра Андрющенка.

"Маріупольський фонтан в Театральному сквері, той самий, по якому швидко прогулювався (бігав) Президент України Володимир Зеленський остаточно вкрадено. Разом з форсунками. Марzота російська", - написав він. Також Андрющенко оприлюднив відео робочого фонтану до приходу російських військ у місто.