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Окупанти розібрали та вкрали фонтан в Маріуполі

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Маріуполь, Неділя 24 липня 2022 17:22
Окупанти розібрали та вкрали фонтан в Маріуполі Фото: окупанти розібрали та вкрали фонтан в Маріуполі (t.me/andriyshTime)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Російські окупанти виклали з Театрального скверу у Маріуполі фонтан разом із форсунками для розприскування води.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал радника міського голови Маріуполя Петра Андрющенка.

"Маріупольський фонтан в Театральному сквері, той самий, по якому швидко прогулювався (бігав) Президент України Володимир Зеленський остаточно вкрадено. Разом з форсунками. Марzота російська", - написав він.

Також Андрющенко оприлюднив відео робочого фонтану до приходу російських військ у місто.

Нагадаємо, російські пропагандисти готують фейкове "розслідування" про події в Маріупольському драмтеатрі, щоб покласти відповідальність за злочин на Україну.

Окрім того, у Маріуполі окупанти умисно вбили цивільного гранатою після зауваження від нього.

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