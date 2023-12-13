Атака на "Киевстар". Что говорит СБУ о причастности российских хакеров

Российские хакеры из так называемой группы "Солнцепек" взяли на себя ответственность за кибератаку на одного из крупнейших украинских операторов мобильной связи "Киевстар". Эти преступники имеют связь с ГРУ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ и Telegram-канал "Солнцепек".

Что говорят в СБУ

Киберспециалисты Службы безопасности Украины сообщили, что из-за атаки цифровой инфраструктуре "Киевстара" были нанесены критические поражения, поэтому восстановление всех услуг с соблюдением необходимых протоколов безопасности требует времени.

В ведомстве отмечают, что ответственность за атаку уже взяла на себя одна из российских псевдохакерских группировок. Она является хакерским подразделением главного управления Генштаба Вооруженных сил РФ (более известного как ГРУ), которое таким образом публично легализует результаты своей преступной деятельности.

"СБУ продолжает документировать кибератаку РФ по гражданской инфраструктуре Украины как очередное военное преступление рашистов", - говорится в сообщении.

Заявление российских хакеров

Отметим, что сегодня в сети появилось заявление российских хакеров из так называемой группы "Солнцепек", они взяли на себя полную ответственность за атаку на "Киевстар".

Они утверждают, что якобы были уничтожены 10 тысяч компьютеров, более четырех тысяч серверов, все системы облачного хранения данных и резервного копирования.

"Мы атаковали "Киевстар", потому что компания обеспечивает связью ВСУ, а также государственные органы и силовые структуры Украины", - говорится в сообщении Telegram-канала.

Фото: ответственность за атаку на "Киевстар" взяли на себя российские хакеры (t.me/solntsepekZ)

Отметим, что кибератака на "Киевстар" не повлияла на связь украинских бойцов на фронте.

Начальник службы по связям с общественностью командования Сухопутных войск ВСУ Владимира Фитьо вчера в эфире телемарафона сказал, что бойцы на линии фронта используют несколько иную связь, в связи с чем масштабный сбой у мобильного оператора "Киевстар" не стал препятствием для них.

Сбой в "Киевстар" из-за кибератаки

Напомним, что вчера произошел масштабный сбой в работе телекоммуникационной компании "Киевстар". Официально сеть атакована хакерами, открыто дело по восьми статьям.

Из-за сбоя в работе оператора по всей стране абоненты зафиксировали отсутствие мобильной связи, также не работает сайт оператора, мобильное приложение "Киевстар". Кроме того, нет доступа к интернету.

Кроме того, возникли проблемы с работой банкоматов и pos-терминалов, а в ряде городов "легла" система оповещения о воздушной тревоге.

Лишь к вечеру вчера в "Киевстаре" смогли частично возобновить работу фиксированной связи. Но когда именно удастся возобновить работу полностью точно не известно.

Хотя в СБУ уже сообщили, что сегодня планируется восстановить фиксированный интернет для домохозяйств, а также приступить к запуску мобильной связи и интернета.

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