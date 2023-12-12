Украинцам рассказали, как можно забрать посылку из почтомата без интернета: инструкция
В Украине мобильный оператор "Киевстар" попал под мощную хакерскую атаку, из-за этого произошел сбой в работе и пользователи остались без интернета. "Новая почта" рассказала, как можно забрать посылку без доступа к сети.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Facebook "Новой почты".
Как забрать посылку
В компании сообщили, что забрать посылку из почтомата по необходимости можно и без интернета или мобильной связи. Для этого нужно выполнить простой алгоритм действий:
- там где есть интернет в приложении найдите нужную экспресс-накладную
- оплатите стоимость
- оставьте ее открытой (не закрывайте приложение)
- подойдите к почтомату и включите Bluetooth
- откройте на телефоне приложение с накладной
Далее все, как всегда - откройте ячейку и нажмите "Подтвердить получение".
Если вам нужно забрать посылку из почтомата - воспользуйтесь этим алгоритмом и получите отправку без мобильной связи.
Как отправить
Отправить посылку через почтомат можно очень легко.
Прежде чем отправить посылку, выполните следующие действия:
- откройте приложение и создайте посылку
- далее найдите номер своего почтомата
- введите адрес получателя
- укажите информацию о посылке
- нажмите "Рассчитать стоимость"
- создайте электронную накладную (ЭН)
- в конце оплатите доставку
Чтобы отправить посылку через почтомат, выберите коробку нужного размера. Важно, чтобы она превышала размеры: 60/40/30. Вес - не больше 30 кг.
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