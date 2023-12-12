ua en ru
Вт, 12 декабря News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Украинцам рассказали, как можно забрать посылку из почтомата без интернета: инструкция

Вторник 12 декабря 2023 13:50
UA EN RU
Украинцам рассказали, как можно забрать посылку из почтомата без интернета: инструкция Как забрать посылку из почтомата без интернета (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

В Украине мобильный оператор "Киевстар" попал под мощную хакерскую атаку, из-за этого произошел сбой в работе и пользователи остались без интернета. "Новая почта" рассказала, как можно забрать посылку без доступа к сети.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Facebook "Новой почты".

Как забрать посылку

В компании сообщили, что забрать посылку из почтомата по необходимости можно и без интернета или мобильной связи. Для этого нужно выполнить простой алгоритм действий:

  • там где есть интернет в приложении найдите нужную экспресс-накладную
  • оплатите стоимость
  • оставьте ее открытой (не закрывайте приложение)
  • подойдите к почтомату и включите Bluetooth
  • откройте на телефоне приложение с накладной

Далее все, как всегда - откройте ячейку и нажмите "Подтвердить получение".

Если вам нужно забрать посылку из почтомата - воспользуйтесь этим алгоритмом и получите отправку без мобильной связи.

Как отправить

Отправить посылку через почтомат можно очень легко.

Прежде чем отправить посылку, выполните следующие действия:

  • откройте приложение и создайте посылку
  • далее найдите номер своего почтомата
  • введите адрес получателя
  • укажите информацию о посылке
  • нажмите "Рассчитать стоимость"
  • создайте электронную накладную (ЭН)
  • в конце оплатите доставку

Чтобы отправить посылку через почтомат, выберите коробку нужного размера. Важно, чтобы она превышала размеры: 60/40/30. Вес - не больше 30 кг.

Ранее мы сообщали, как починить интернет и связь на своем телефоне.

Также "Новая почта" предупреждала о мошенниках, распространяющих фейковый розыгрыш.

Читайте РБК-Украина в Google News
Нова пошта