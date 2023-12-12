Украинцам рассказали, как можно забрать посылку из почтомата без интернета: инструкция

В Украине мобильный оператор "Киевстар" попал под мощную хакерскую атаку , из-за этого произошел сбой в работе и пользователи остались без интернета. "Новая почта" рассказала, как можно забрать посылку без доступа к сети.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Facebook "Новой почты".

Как забрать посылку

В компании сообщили, что забрать посылку из почтомата по необходимости можно и без интернета или мобильной связи. Для этого нужно выполнить простой алгоритм действий:

там где есть интернет в приложении найдите нужную экспресс-накладную

оплатите стоимость

оставьте ее открытой (не закрывайте приложение)

подойдите к почтомату и включите Bluetooth

откройте на телефоне приложение с накладной

Далее все, как всегда - откройте ячейку и нажмите "Подтвердить получение".

Если вам нужно забрать посылку из почтомата - воспользуйтесь этим алгоритмом и получите отправку без мобильной связи.

Как отправить

Отправить посылку через почтомат можно очень легко.

Прежде чем отправить посылку, выполните следующие действия:

откройте приложение и создайте посылку

далее найдите номер своего почтомата

введите адрес получателя

укажите информацию о посылке

нажмите "Рассчитать стоимость"

создайте электронную накладную (ЭН)

в конце оплатите доставку

Чтобы отправить посылку через почтомат, выберите коробку нужного размера. Важно, чтобы она превышала размеры: 60/40/30. Вес - не больше 30 кг.