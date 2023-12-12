"Киевстар" не работает, люди жалуются. Что делать, если "лег" интернет и связь

"Киевстар" не работает 12 декабря . Связи - как сотовой, так и интернета, - нет по всей стране.

При написании материала использовалась страница "Киевстар" в Facebook.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о нескольких вариантах, как можно оставаться на связи.

Почему "Киевстар" не работает

Утром 12 декабря в сети "Киевстар" произошел технический сбой, в результате которого у части абонентской базы могут быть недоступны услуги связи и доступа в интернет.

По словам представителей мобильного оператора, их специалисты активно работают над устранением проблемы.

"Приносим абонентам извинения за временные сложности и благодарим за понимание", - говорится в сообщении компании на Facebook.

Информация о техническом сбое (скриншот: facebook.com/kyivstar)

Сайт мобильного оператора тоже не работает.

Страница даже не грузится (скриншот: kyivstar.ua)

А что с "национальным роумингом"

Пока "Киевстар" не предоставляет абонентам необходимые услуги связи и интернета, украинцы попытались воспользоваться так называемым "национальным роумингом".

Ранее он разрешал "переключаться" между операторами "Киевстар", Vodafone и Lifecell без замены сим-карт и тарифов.

В то же время у части абонентов он пока также не работает.

Как проверить работу "национального роуминга"

Для того чтобы проверить, заработает ли у вас "национальный роуминг", нужно сделать ряд простых шагов.

1. Выключить автовыбор сети:

на Android: "Настройки" - "Мобильная сеть" (или "Подключение") - "Оператор"

на iOS: "Параметры" - "Сотовые данные" - "Выбор сети"

2. Найти и выбрать доступную сеть - Vodafone UA, UA-KYIVSTAR или LIFECELL.

3. Если подключиться не удалось, попробовать еще раз или выбрать другую сеть.

4. Проверить, можно ли позвонить или отправить SMS.

Реакция абонентов на сбой

Украинцы реагируют на сбой в работе "Киевстара" по-разному.

Некоторые недовольны работой мобильного оператора и справедливо спрашивают о компенсации.

"Я на контракте, абонплату сняли за сутки, услуги не доступны. Что мне делать?" - пишет Евгений Олексяк.

Другие бьют тревогу и жалуются, что не могут ни позвонить, ни воспользоваться интернетом.

Также некоторые интересуются: сбой связи - это, случайно, не причина для поднятия тарифов.

"Главное, что тарифы повышаете со скоростью реактивной ракеты. А связь плохая все время. Легкой работы по восстановлению. Будем ждать, как всегда, в неизвестности", - пишет Ирина Жук.

Вместе с тем другие пользователи просят: "Люди, ждите решения!"

"Ничего не изменится от вашего негатива. "Киевстар", желаю терпения", - написала в комментариях Татьяна Мягкова.

"Быстрой стабилизации и возобновления предоставления услуг", - желает Дмитрий Даниленко.

Некоторые даже придумали "молитву за связь "Киевстар".

Реакция пользователей (скриншот: facebook.com/kyivstar)

Как еще можно "починить" связь

Для того чтобы хотя бы частично восстановить связь, можно:

подключиться к домашней сети Wi-Fi

найти бесплатный Wi-Fi в городе

Чаще всего его можно найти: