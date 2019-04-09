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У Києві вишикувалася величезна черга через вибори: що відбувається (відео)

STYLERВибори 2019    09.04.2019 - 15:11
У Києві вишикувалася величезна черга через вибори: що відбувається (відео)
Вибори 2019 - у Києві черга з бажаючих змінити місце голосування (колаж РБК-Україна)

Вибори президента України викликали ажіотаж серед українців

Другий тур виборів президента України викликає неабиякий ажіотаж серед жителів країни. Так, в мережу потрапило відео величезної черги в Києві з тих, хто бажає змінити місце голосування. Відео опублікував у Facebook економіст Володимир Компанієць.

Оскільки змінити місце голосування можна тільки до 15 квітня, українці поспішають подати документи, щоб мати можливість зробити свій вибір 21 квітня. При чому тим, хто змінював місце голосування у першому турі, процедуру потрібно пройти повторно.

Автор посту обурений таким бюрократизмом, який все ще процвітає, незважаючи на 21 століття.

"Владі можна тільки подякувати за таку "чудову" організацію процесу щодо зміни місця голосування і за "впровадження" електронного уряду", - написав Володимир Компанієць.

Вибори 2019 - у Києві черга з бажаючих змінити місце голосування (відео: facebook.com/volodymyr.kompaniiets)

Користувачі мережі також обурені тим, що відбувається. Вони залишають коментарі під публікацією.

  • "Особисте голосування ок, але чому це не можна було зробити через "електронний кабінет?"
  • "І навіть питання не в місці реєстрації, а в можливості змінити місце голосування подавши заявки онлайн, прикріпивши документи і підписавши це ЕЦП. Виходить, що субсидію онлайн можна оформити, а змінити місце голосування не можна, як це назвати?";
  • "Так, потрібно за годину до відкриття чергу займати..."

Нагадаємо, мама Володимира Зеленського нещодавно зробила гучну заяву щодо звинувачень у некомпетентності в бік її сина.

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