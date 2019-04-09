Вже цей бруд не можу чути: мама Зеленського поділилася емоціями від виборів

Вибори 2019 - мама Зеленського поскаржилася на Порошенка (колаж: РБК-Україна)

Мама Володимира Зеленського каже, що погано себе почуває через вибори

Перед другим туром виборів президента України мама Володимира Зеленського поскаржилася на Петра Порошенка. Вона вважає, що всі звинувачення в бік її сина безпідставні і погано позначаються на емоційному стані рідних і близьких Володимира. Про це повідомляє "Громадське".

Мама кандидата в президенти України Володимира Зеленського 67-річна Римма Володимирівна стверджує, що вже не може чути той бруд, який останнім часом ллється стосовно її сина.

"Ми з чоловіком не можемо це переносити. Він порядний чесний хлопець. Те, що він заробив, він заробив своєю працею... По всіх цих каналах один тільки бруд ллють", - говорить Римма Володимирівна.

Вибори 2019 - мама Зеленського поскаржилася на Порошенка (скрін відео: YouTube/Громадське Телебачення)

Вона вважає, що це вигідно Порошенку, який просто знищує її сина.

"Якась же повинна бути культура у людини все-таки. Хіба так можна поводитися? То у нього немає програми, то у нього немає людей в команді. То, що він кремлівський..." - заявляє жінка.

Римма Володимирівна говорить, що Володимир за освітою юрист, а не артист. І несправедливо вважати його "деб*лом" і "ду*аком".

Також мама Зеленського розповіла, що йому не потрібні гроші, тому що на цій посаді він буде отримувати менше, ніж отримує зараз.

Вибори 2019 - мама Зеленського поскаржилася на Порошенка (відео: YouTube/Громадське Телебачення)

До речі, дебати між Петром Порошенком і Володимиром Зеленським на НСК "Олімпійському" можуть потягнути на дуже велику суму грошей.

Нагадаємо, українці обурюються через те, що Порошенко і Зеленський призначили різні дати дебатів.

Також повідомлялося про те, що кандидатам у президенти запропонували нове місце для дебатів.