ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

КВУ закликає виборців не зволікати зі зміною місця голосування

Новини » Вибори 2019    09.04.2019 - 11:19
КВУ закликає виборців не зволікати зі зміною місця голосування
Іллюстративне фото (РБК-Україна)

У КВУ нагадали, що змінити місце голосування можна лише до 15 квітня

Комітет виборців України (КВУ) закликає виборців не зволікати зі зміною місця голосування перед другим туром виборів 2019, який має відбутися 21 квітня. Про це повідомляє прес-служба КВУ у Facebook.

У КВУ нагадали, що змінити місце голосування можна лише до 15 квітня. Звернення подається не пізніше ніж за 5 днів до дня голосування на відповідних виборах. Тим, хто змінював місце голосування в першому турі, процедуру потрібно пройти повторно.

"Перед першим туром понад 300 тис. громадян змінили місце голосування. Тоді виборці мали три місяці для подання відповідних заяв. Перед другим туром у виборців є лише тиждень. Змінювати місце голосування можна вже зараз. Процедура триватиме до 15 квітня", - пояснив голова КВУ Олексій Кошель.

Також у КВУ розповіли спосіб зміни місця реєстрації.

"Для того, щоб змінити місце голосування потрібно прибути до відділу ведення реєстру виборців за місцем своєї реєстрації або за місцезнаходженням дільниці, на якій ви плануєте проголосувати. Потрібно написати заяву про зміну місця голосування, а також надати документ, що підтверджує потребу в зміні місця голосування (це може бути довідка з місця роботи, про оренду житла тощо). Із собою необхідно мати паспорт. Для внутрішньо-переміщених осіб додаткові довідки не потрібні - лише паспорт", - розповіли у прес-службі.

Нагадаємо, Володимир Зеленський запевнив, що буде брати участь у дебатах перед другим туром виборів.

Раніше Зеленський заявив, що дебати з Петром Порошенком відбудуться 19 квітня. Порошенко заявив, що чекає Зеленського на "Олімпійському" і 14, і 19 квітня.

Порошенко на виборах 2019: результати голосування за кандидата Зеленський на виборах 2019: результати голосування за кандидата
Вибори 2019 Дебати Зеленського і Порошенка: головне Результати виборів президента України
Новини України Порошенко Тимошенко Зеленський Гриценко выборыголосование
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся