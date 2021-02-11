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У Києві посеред дороги провалився асфальт: утворилася величезна яма (фото)

Новость на русском → Київ, Четвер 11 лютого 2021 17:01
У Києві посеред дороги провалився асфальт: утворилася величезна яма (фото) У Києві провалився асфальт (фото: РБК-Україна)
Автор: Роман Мирончук

У четвер, 11 лютого, у Подільському районі Києва провалився асфальт. Посеред дороги утворилася величезна яма.Через це рух машин обмежений. Інцидент стався на вулиці Петропавлівській.

Про це повідомляє кореспондент "РБК-Україна".

Велику яму вже огородили спеціальним огородженням. На місце події приїхали комунальні служби, включаючи Київводоканал.

У Києві посеред дороги провалився асфальт: утворилася величезна яма (фото)У Києві посеред дороги провалився асфальт: утворилася величезна яма (фото)

В Києві провалився асфальт (фото: РБК-Україна)

Варто зазначити, що асфальт провалився біля супермаркету, де також поруч є пішохідні переходи. На щастя, в інциденті ніхто не постраждав.

У Києві посеред дороги провалився асфальт: утворилася величезна яма (фото)У Києві посеред дороги провалився асфальт: утворилася величезна яма (фото)У Києві посеред дороги провалився асфальт: утворилася величезна яма (фото)

В Києві провалився асфальт (фото: РБК-Україна)

Нагадаємо, в Києві під сміттєвозом провалився нещодавно покладений асфальт. Неприємний інцидент стався в Шевченківському районі столиці ввечері 27 листопада. На вулиці Олеся Гончара вантажівка провалилася під асфальт мінімум на 1,5 метра.

В провалі виявилися задні колеса вантажівки. Працівники комунальної служби дістали вантажівку з ями за допомогою крана. Цікаво, що на цьому місці до цього недавно поклали новий асфальт. Що стало причиною інциденту, невідомо.

Раніше в Харкові на території ринку провалився асфальт, і утворився провал глибиною кілька метрів. Інцидент стався в проході між магазинами на території Новосалтівського ринку на проспекті Ювілейному біля торгового центру "Україна".

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