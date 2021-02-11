У Києві посеред дороги провалився асфальт: утворилася величезна яма (фото)

У четвер, 11 лютого, у Подільському районі Києва провалився асфальт. Посеред дороги утворилася величезна яма.Через це рух машин обмежений. Інцидент стався на вулиці Петропавлівській.

Варто зазначити, що асфальт провалився біля супермаркету, де також поруч є пішохідні переходи. На щастя, в інциденті ніхто не постраждав.

Нагадаємо, в Києві під сміттєвозом провалився нещодавно покладений асфальт. Неприємний інцидент стався в Шевченківському районі столиці ввечері 27 листопада. На вулиці Олеся Гончара вантажівка провалилася під асфальт мінімум на 1,5 метра.

В провалі виявилися задні колеса вантажівки. Працівники комунальної служби дістали вантажівку з ями за допомогою крана. Цікаво, що на цьому місці до цього недавно поклали новий асфальт. Що стало причиною інциденту, невідомо.

Раніше в Харкові на території ринку провалився асфальт, і утворився провал глибиною кілька метрів. Інцидент стався в проході між магазинами на території Новосалтівського ринку на проспекті Ювілейному біля торгового центру "Україна".