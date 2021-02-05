У Києві вулиця перетворилася на річку неймовірного кольору (відео)

У Києві затопило вулицю (колаж РБК-Україна)

У Подільському районі Києва затопило вулицю. Це сталося в результаті прориву труби. Вулиця Білицька перетворилася у величезну річку брудного кольору.

Про це повідомили на сторінці Київ Оперативний Facebook.

"Як какао в шкільній їдальні виглядає цей прорив Білицької. Викликали аварійку десь годину тому, але досі нікого немає", - сказано в повідомленні на сторінці.

На відео ми можемо спостерігати, як прямо на проїжджій частині утворилася величезна брудна річка, а автомобілі змушені проїжджати цю перешкоду.

Вулицю в Києві знову затопило

В коментарях люди відреагували на прорив труби у Києві.

Зараз там такий айс латте буде,мама не журися..

Ну таке собі какао.

Жах який.

Як ми раніше писали, справк про прорив труби біля ТГЦ Осеап Plaza перекваліфікували на ч. 1 ст. 275. Тепер підозрюваним можливе покарання у вигляді штрафу від ста до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправні роботи на строк до двох років.

Також ми розповідали, що в Чернівцях прорвало магістральний водогін, частина міста залишилася без води.