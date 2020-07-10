У Києві студентів тримають у військкоматі: гучний скандал отримав продовження

Військовий призов в Україні (колаж РБК-Україна)

Після резонансу через призов в армію київських абітурієнтів хлопців відпустили, але не дали відстрочки

У Києві спалахнув скандал через призов в армію з порушенням законодавства хлопців, які вступають до магістратури. Молоді люди поскаржилися, що їх тримають на території збірного пункту, а повістки для явки видані на більш пізній термін.

Після розголосу в мережі та у ЗМІ й резонансу послідувала реакція правоохоронців, які направили туди поліцейських, але військові не пустили їх на територію об'єкта.

Пізніше стало відомо, що призовників вже відпустили та видали листи про короткострокове звільнення, однак новин про відстрочку досі немає. Про це передає "Українська правда".

"Щойно нам видали листи звільнення, усім хлопцям по-різному - до 15, 17, 20 липня, коли ми маємо з'явитися знову. Зараз нас відпустили, поки ми знаходимося під Дарницьким військоматом. Конкретного рішення стосовно відтермінування призову - нам поки не оголосили ", - розповів студент Георгій Вешапідзе, який збирається вступати на магістратуру.

За його словами, в аналогічній ситуації опинилася 9 студентів-призовників.

"Загалом нас було 9 людей - 8 студентів, які хотіли вступати на магістратуру, та 1 хлопець, який мав намір продовжувати навчання в аспірантурі. Потрібно розуміти, що нас тут декілька, а по Україні ще є багато таких випадків", - наголосив хлопець.

Вешапідзе також зазначає, що для відтермінування призову комісії потрібен документ, який би підтверджував статус абітурієнта, але виш не міг надати такої довідки, адже вступ перенесли через карантин. В результаті він не зміг подати документи та отримати відповідну довідку.

"В учбових закладах навіть немає такого бланка, що я абітурієнт, вони можуть видати довідку про те, що я студент. Але для цього я повинен вже там навчатися. Ми писали заяву, мали характеристику... Всі документи, які змогли зібрати - принесли із собою", - розповідає Георгій.

Раніше повідомлялося, що Шмигаль доручив Міноборони розібратися з масовим закликом випускників.

Також ми писали про те, що в Україні абітурієнтів все одно забирають в армію, а також розповідали, що робити, якщо прийшла повістка.