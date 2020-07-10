В Киеве студентов удерживают в военкомате: громкий скандал получил продолжение

Военный призыв в Украине (коллаж РБК-Украина)

После резонанса из-за призыва в армию киевских абитуриентов парней отпустили, но отстрочку не дали

В Киеве вспыхнул скандал из-за призыва в армию с нарушением законодательства парней, которые поступают в магистратуру. Молодые люди пожаловались, что их удерживают на территории сборного пункта, а повестки для явки выданы на более поздний срок.

После огласки в сети и в СМИ и резонанса последовала реакция правоохранителей, которые направили туда полицейских, но военные не пустили их на территорию объекта.

Позже стало известно, что призывников уже отпустили и выдали письма о краткосрочном освобождении, однако новостей об отсрочке до сих пор нет. Об этом передает "Украинская правда".

"Только нам выдали листы освобождения, всем ребятам по-разному - до 15, 17, 20 июля, когда мы появиться снова. Сейчас нас отпустили, пока мы находимся под Дарницким военкомат. Конкретного решения по отсрочке призыва - нам пока не объявили ", - рассказал студент Георгий Вешапидзе, который собирается поступать на магистратуру.

По его словам, в аналогичной ситуации оказалось 9 студентов-призывников.

"В целом нас было 9 человек - 8 студентов, которые хотели поступать на магистратуру, и 1 парень, который намеревался продолжать обучение в аспирантуре. Нужно понимать, что нас здесь несколько, а по Украине еще много таких случаев", - подчеркнул парень.

Вешапидзе также отмечает, что для отсрочки призыва комиссии нужен документ, который бы подтверждал статус абитуриента, но вуз не мог предоставить такой справки, ведь поступление перенесли из-за карантина. В итоге он не смог подать документы и получить соответствующую ​​справку.

"В учебных заведениях даже нет такого бланка, я абитуриент, они могут выдать справку о том, что я студент. Но для этого я должен уже там учиться. Мы писали заявление, имели характеристику... Все документы, которые смогли собрать - принесли с собой", - рассказывает Георгий.

Ранее сообщалось, что Шмыгаль поручил Минобороны разобраться с массовым призывом выпускников.

Также мы писали о том, что в Украине абитуриентов все равно забирают в армию, а также рассказывали, что делать, если пришла повестка.