У Києві випускників силоміць забирають в армію: тримають у військкоматі, поліцію не пускають

Військовий призов в Україні (колаж РБК-Україна)

У Києві спалахнув новий скандал через призов на строкову службу вступників у виші

У Києві випускники вишів скаржаться на призов в армію на строкову службу з порушенням законодавства, хоча хлопці мають необхідні документи на вступ до магістратури.

При цьому комісія відхилила документи та одностайно проголосувала за призов. Про це розповів Ігор Дрозда у своєму Facebook.

Також він заявив, що призовників незаконно утримують на території збірного пункту. Молодих людей зібрали без речей, а повістки для явки видані на більш пізній термін.

"Призовників Дарницького районного військового комісаріату було викликано 09 липня на міську комісію. Вона відбувалася у збірному пункті за адресою Зрошувальна 17 а. Я своєю чергою також на ній був присутній. Я пред'явив оригінали документів на вступ до магістратури в КНУКіМ а також довідку з навчання у мовному центрі Чеської Республіки. Згідно зі статтею 17 про звільнення від військової служби пункту 8 та 9 я мав отримати звільнення, проте не отримав", - поскаржився молодий чоловік.

Ігор звернув увагу на таку проблему: подача документів у виші здійснюється в серпні, а в липні ще всі абітурієнти, тому відповідно до закону підлягають призову: "Шансів немає ні у кого, вирішив військовий комісаріат".

Також він зазначив, що Міносвіти заступилися перед ЗСУ за тих, хто досяг 18-19 років і вони отримують відстрочку за бажанням. Але всі, хто вступає до магістратури у віці 25 років, "залишилися за бортом".

Дрозда розповів, що його разом з іншими хлопцями зараз незаконно утримують на території збірного пункту та не пред'являють документи, на підставі чого це здійснюється.

Про ситуацію також розповів і бакалавр Георгій Вешапідзе, якого теж не випускають з пункту.

"Всупереч поданій мною заяві про бажання продовжити навчання для здобуття наступного освітнього рівня та роз'ясненням Головного управління персоналу ГШ ЗСУ від 03 червня 2020 року, Офісу Президента України від 07 липня 2020 року призовна комісія відмовила мені у наданні відстрочки до жовтня 2020 року, яка б надала мені можливість реалізувати моє конституційне право на освіту", - написав хлопець у своєму Facebook.

Вешапідзе наголошує, що в той же день його заблокували й утримують на території збірного пункту, хоча повістка для явки в нього видана на більш пізній термін.

Після рішення комісії хлопцям наказали чекати на вулиці, щоб вирішити "якісь питання". Через деякий час їх завели до їдальні, показали місце, де доведеться спати.

"Усі ми в шоці, тому що 1 липня на районній комісії нам сказали з'явитись без речей", - зазначив Вешапідзе.

"Більшість призовників дзвонили до поліції, в прокуратуру, батьків, журналістів, але ніхто нічим не міг допомогти бо брама була зачинена. І на територію сторонній теж ніхто не пускав. Коли ми підходили до тих хто на КПП, до офіцерів, які були на території, з питанням чому нас тут утримують і тисячею інших питань, нам відповідали - ми виконуємо наказ і не маємо права пред'явити документи на підставі яких це здійснюється", - написав Дрозда.

Пізніше хлопець розповів, що на збірні пункти були направлені поліцейські, але на територію їх не пустили.

"По відношенню до мені та інших осіб, які знаходяться на території збірного пункту у м. Києві по вулиці Зрошувальна 17а порушено статтю 146 Кримінального кодексу України про нелегальне утримання", - розповів Ігор.

У Києві спалахнув скандал через призов в армію вступників на магістратуру (Фото: facebook.com/igor.drozda / Georgiy Veshapidze)

Раніше ми писали про те, що в Україні абітурієнтів все одно забирають в армію, а також розповідали, що робити, якщо прийшла повістка.

Також повідомлялося, що Шмигаль доручив Міноборони розібратися з масовим призовом випускників.