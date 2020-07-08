Масовий призов випускників: Шмигаль доручив Міноборони розібратися

Фото: Денис Шмигаль (Віталій Носач/РБК-Україна)

Прем'єр підкреслив, що потрібно дати їм можливість спокійно підготуватися до вступу

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль прокоментував ситуацію з масовим військовим призовом випускників шкіл. Він доручив Міністерству оборони і Міністерству освіти скоординувати комунікацію з цього питання.

Про це він заявив у ході засідання Кабінету міністрів.

"Ситуація з військовим призовом випускників шкіл і повістками, які їм почали приходити. Я попрошу міністра оборони і в.о. міністра освіти краще скоординувати комунікацію з цього питання. Щоб батьки не нервували, діти не нервували", - зазначив прем'єр.

Шмигаль наголосив, що хлопці, які досягли 18 років і які бажають вступити до вищих навчальних закладів, повинні таку можливість отримати.

"Їм, напевно, не треба вручати терміново порядку. Дітям треба дати можливість спокійно підготуватися до вступу... Включіться у процес, важливо довести на місця військовим комісарам, щоб в цьому плані була координація і спокій", - заявив глава уряду.

Нагадаємо, хлопцям у віці 18-19 років почали масово відправляти повістки до військкомату, у зв'язку з чим МОН попросило Міноборони відстрочити весняний призов для випускників 2020 року.

Як писало РБК-Україна, весняна призовна кампанія 2020 року змістилася через пандемію коронавірусу і оголошеного через неї карантину.

Так, у кінці травня генеральний штаб Збройних сил України оприлюднив роз'яснення щодо призову в армію.