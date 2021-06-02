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У Києві бійка через неоплачену комуналку закінчилася різаниною (фото)

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Києва, Середа 02 червня 2021 10:41
У Києві бійка через неоплачену комуналку закінчилася різаниною (фото) Колаж РБК-Україна: у Києві бійка через комуналку закінчилася різаниною
Автор: Світлана Мащенко

У Києві трапилася різанина через суперечку про оплату комунальних послуг. Конфлікт стався між родичами, які ділять одну квартиру на дві сім'ї. В результаті одного з них забрала швидка, а другого - поліція.

Про це повідомляє прес-служба поліції Києва.

Так, в поліцію Києва надійшло повідомлення про те, що з будинку на вулиці Садовій (Печерський район) госпіталізований 35-річний місцевий житель з пораненням грудної клітини.

На місці правоохоронці з'ясували, що в будинку живе дві сім'ї: рідні сестри з чоловіками і дітьми. У якийсь момент вони почали ділити гроші за оплату комуналки - в момент сварки один зі свояків схопився за ніж і вдарив іншого в груди. Після чого він разом з дружиною покинув квартиру.

"Потерпілого госпіталізували в лікарню, де надали необхідну медичну допомогу. Зараз його життю нічого не загрожує", - розповіли в поліції.

У Києві бійка через неоплачену комуналку закінчилася різаниною (фото)

Фото: підозрюваний у нападі на свого свояка (НПУ)

Нападника знайшли в квартирі у його знайомих на вулиці Чорнобильська (Святошинський район). При собі у нього був пакет з закривавленим одягом, а також ніж.

"33-річного уродженця Дніпропетровської області поліцейські затримали... Фігуранту повідомлено про підозру у вчиненні злочину і суд обрав запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту. Санкція статті передбачає від п'яти до восьми років позбавлення волі", - повідомили в поліції.

Раніше ми писали, що "вечірка" у Києві закінчилася масовою бійкою.

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