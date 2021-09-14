У Києві продають VIP-квартиру за 40 мільйонів: комільфо чи "пшонка-стиль"?

У Києві виставили на продаж розкішну трикімнатну квартиру, з технікою і меблями, "під ключ", в елітній багатоповерхівці на Липках - так званому "будинку-монстрі" - за адресою вулиця Грушевського, 9а. Апартаменти оцінюють в 1 450 000 доларів, тобто майже 40 мільйонів гривень.

Про це свідчать дані на сайті оголошень OLX .

Особливу увагу в пропозиції акцентовано на облаштуванні квартири, в якій внутрішнє оздоблення дійсно може вразити шиком і розкішшю шукачів житла в Києві.

Так, житлоплощу на 195 "квадратів" - з двома спальнями зі своїми ваннами кімнатами та гардеробними, величезною вітальнею, кухнею, гостьовим санвузлом і гардеробом - обставлена дуже дорого. Ремонт виконаний з використанням натуральних і якісних матеріалів.

"Розкішна 3-кімн. квартира VIP-рівня. Функціональне планування 195 м2... Ексклюзивний авторський проект. Дизайн інтер'єру в класичному стилі. Кухня і санвузли - обробка натуральним каменем. Італійська дизайнерська сантехніка. На підлозі паркет (горіх) і камінь. Панелі та двері - натуральне дерево. Відеосистема спостереження. Люстри та освітлення колекційна лінійка (Італія). Оздоблення, аксесуари, портьєри дизайнерські (Італія, Франція)", - йдеться в описі квартири.

Також наголошується, що апартаменти розташовані в будинку преміум-класу De Luxе в Маріїнському парку, де спокій мешканців оберігає воєнізована охорона.

В оголошенні представлені фото незвичайної квартири, які демонструють всі її переваги й незвичайні вкладення в неї власників житла при підготовці апартаментів для продажу.

У Києві продають розкішну квартиру за ціною майже 40 мільйонів гривень (фото: olx.ua)

Подібне оздоблення, ймовірно, комусь може нагадати знаменитий будинок- "скарбницю" колишнього генпрокурора Віктора Пшонки.

Втім, у кожного свій смак, і при наявності необхідної нечуваної суми цінителів розкоші напевно пропозиція здатна зацікавити, до того ж в знаменитому будинку на Грушевського 9а інші трьошки, обставлені "скромніше", можна знайти й подорожче - приблизно за ціною в півсотні мільйонів.

Фото: скрін оголошень olx.ua