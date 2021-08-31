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Розетки в душі і телевізор на ногах: у Києві продають квартиру-"комору" за 33 тис. доларів

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Київ, Вівторок 31 серпня 2021 09:18
Розетки в душі і телевізор на ногах: у Києві продають квартиру-"комору" за 33 тис. доларів У Києві продають смарт-квартиру (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

У Києві продають так звану смарт-квартиру за 33 тисячі доларів. Її площа, як сказано в оголошенні, 20 квадратних метрів.

Таку квартиру-"комору" показав на своїй сторінці у Facebook Клим Братківський.

"Це найкраще дно смарт квартир на 20-и метрах на 1 поверсі (очевидно, нежитлова нерухомість), продається за дорого. Порадували розетки в душі і телевізор в ногах", - підписав фото автор поста.

Як же виглядає мініатюрна квартира

Судячи з опублікованих фотографій на сайті безкоштовних оголошень, то в житлі дуже мало місця, туди навіть не помістився великий матрац.

Нерухомість знаходиться на вулиці Сікорського.

"Продається 1-кімнатна квартира в новому будинку по вулиці Світлицького, 35 на 1/17 поверхового будинку площею 20 м. кв. У квартирі виконаний якісний свіжий ремонт, встановлена побутова техніка та меблі. У ванній душова кабіна, бойлер, пральна машина, лічильники на воду. Відмінна інфраструктура садки, школи, торгові центри", - ось так описують квартиру в оголошенні.Розетки в душі і телевізор на ногах: у Києві продають квартиру-&quot;комору&quot; за 33 тис. доларівРозетки в душі і телевізор на ногах: у Києві продають квартиру-&quot;комору&quot; за 33 тис. доларівРозетки в душі і телевізор на ногах: у Києві продають квартиру-&quot;комору&quot; за 33 тис. доларівРозетки в душі і телевізор на ногах: у Києві продають квартиру-&quot;комору&quot; за 33 тис. доларівРозетки в душі і телевізор на ногах: у Києві продають квартиру-&quot;комору&quot; за 33 тис. доларівРозетки в душі і телевізор на ногах: у Києві продають квартиру-&quot;комору&quot; за 33 тис. доларівОсь як виглядає смарт-квартира (фото: olx.ua)

У коментарях користувачі відзначили, що квартира нагадує комору і там явно не 20 метрів, а десь 12-13.

  • Комірка.
  • Там явно не 20 м, а 12-13.
  • Мені нагадало дуже Китай. Там такого житла валом.
  • Там точно немає 20 метрів, напевно 13-15, зазвичай для кафе продають.
  • Навіть матрац поперек приміщення не ліг - його хвилями вигинає. Удобненько. А прозорі двері з кухні в світ - це взагалі щось.

Як ми раніше повідомляли, у мережі показали пекельні умовия для студентів у гуртожитках НАУ.

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