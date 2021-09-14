В Киеве продают VIP-квартиру за 40 миллионов: комильфо или "пшонка-стиль"?

В Киеве выставили на продажу роскошную трехкомнатную квартиру, с техникой и мебелью, "под ключ", в элитной многоэтажке на Липках - так называемом "доме-монстре" - по адресу улица Грушевского, 9а. Апартаменты оценивают в 1 450 000 долларов, то есть почти 40 миллионов гривен.

Об этом свидетельствуют данные на сайте объявлений OLX .

Особое внимание в предложении акцентировано на обустройстве квартиры, в которой внутреннее убранство действительно может поразить шиком и роскошью соискателей жилья в Киеве.

Так, жилплощадь на 195 "квадратов" - с двумя спальнями со своими ваннами комнатами и гардеробными, огромной гостиной, кухней, гостевым санузлом и гардеробом - обставлена очень дорого. Ремонт выполнен с использованием натуральных и качественных материалов.

"Роскошная 3-комн. квартира VIP-уровня. Функциональная планировка 195 м2... Эксклюзивный авторский проект. Дизайн интерьера в классическом стиле. Кухня и санузлы - отделка натуральным камнем. Итальянская дизайнерская сантехника. На полу паркет (орех) и камень. Панели и двери - натуральное дерево. Видеосистема наблюдения. Люстры и освещение коллекционная линейка (Италия). Отделка, аксессуары, портьеры дизайнерские (Италия, Франция)", - говорится в описании квартиры.

Также отмечается, что апартаменты расположены в доме премиум-класса De Luxе в Мариинском парке, где спокойствие жильцов оберегает военизированная охрана.

В объявлении представлены фото необычной квартиры, которые демонстрируют все ее достоинства и недюжинные вложения в нее владельцев жилья при подготовке апартаментов для продажи.

В Киеве продают роскошную квартиру по цене почти 40 миллионов гривен (фото: olx.ua)

Подобное убранство, вероятно, кому-то может напомнить знаменитый дом-"сокровищницу" бывшего генпрокурора Виктора Пшонки.

Впрочем, у каждого свой вкус, и при наличии требуемой баснословной суммы ценителей роскоши наверняка предложение способно заинтересовать, к тому же в знаменитом доме на Грушевского 9а другие трешки, обставленные "поскромнее", можно найти и подороже - приблизительно по цене в полсотни миллионов.

Фото: скрин объявлений olx.ua