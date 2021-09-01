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У Києві власник 5-кімнатного житла зробив з нього 7 квартир-"рукавичок": продає по 57 тис. доларів

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Київ, Середа 01 вересня 2021 08:49
У Києві власник 5-кімнатного житла зробив з нього 7 квартир-"рукавичок": продає по 57 тис. доларів Фото: У Києві власник величезного житла зробив з нього смарт-квартири (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

У Києві володар житла площею 130 квадратних метрів (5 кімнат) вирішив влаштувати бізнес і зробив з нього сім смарт-квартир. Сусіди чоловіки прийшли в гнів від цього.

Про це повідомляється в сюжеті ТСН.

З чого все почалося

Дворівнева квартира на дев'ятому поверсі площею 130 квадратних метрів розташована в багатоповерховому ЖК на вулиці Данченка 28б. Власник вирішив зробити з неї 7 маленьких квартир і навіть виставив їх на продаж. За одне житло він просить 57 тисяч доларів.

Сусіди в гніві

Сусіди знизу такому рішення чоловіка зовсім не раді, адже їх почали затоплювати зверху. Річ у тому, що в кожній квартирі тепер окремий санвузол, а така споруда - незаконна. Людей знизу просто заливає. Відзначається, що за планом поверхів над сусідом знизу повинна бути дворівнева п'ятикімнатна квартира під номером 188. А за даними реєстру нерухомого майна: тут вже сім окремих будинків- 188 а, б, в і так далі.

Мешканці будинку зібралися з протестом проти такого хитрого рішення. Як виявилося, офіційно власник дворівневої квартири - товариство з обмеженою відповідальністю. Так, квартиру-"рукавичку" вже виставили на продаж, так зване смарт-житло площею 26 квадратних метро господар оцінив у 57 тисяч доларів. Після протесту мешканців будинку квартири з продажу прибрали.

Як ми раніше писали, в Києві продають квартиру-"комору" за 33 тис. доларів.

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