Як виглядає будинок в центрі Києва, де живе Зеленський: скільки коштує сусідство з президентом

Володимир Зеленський має квартиру в елітній багатоповерхівці в центрі Києва за адресою вулиця Грушевського, 9а, де проживає з родиною. У цьому ж будинку деякими апартаментами володіють бізнес-партнери колишнього лідера Студії "Квартал 95", і сусіди іноді приходять один до одного в гості.

Про це 20 травня Зеленський розповів під час прес-конференції .

Президент у спілкуванні з журналістами зазначив, що свій 43-й день народження відзначав вдома на Грушевського, але "кварталівці" зробили сюрприз, і покликали до квартири комерційного директора студії Тимура Міндича, де влаштували вечірку.

"Був крутий сюрприз. У квартирі немає навіть ремонту. Був такий прикол: Музичні інструменти привезли", - розповів Зеленський і додав, що "кварталівці" прийшли з дружинами, співали пісень та веселилися, нікого із зірок не було.

Квартира Зеленського, за інформацією преси, розташована на четвертому поверсі елітного будинку. Сама будівля розташована біля Маріїнського парку і поруч зі станцією метро "Арсенальна", від неї до Верховної Ради та "урядового кварталу" на Липках - як шапкою докинути.

Де знаходиться на Грушевського, 9а - карта (фото: скрін google.com/maps)

Які ціни на квартири в будинку на Грушевського, 9а

З багатоповерхівкою на Печерську пов'язаний скандал, бо забудова на вул.Грушевського, 9а, стала вдвічі вища, ніж мала була бути за проектом. За будинком після цього закріпилася назва "монстр"... Втім, апартаменти в будинку - одні з найдорожчих в столиці, тут проживає чимало впливових людей, будівля вважається елітною.

Ціни на квартири в будинку класу De Luxe на вул.Грушевського, 9а, починаються з десятків мільйонів гривень. В інтернеті можна зустріти не так багато пропозицій про продаж апартаментів в будівлі.

Будинок на вулиці Грушевського, 9а в Києві (фото: flatfy.ua)

У будинку кілька секцій, є багаторівневий підземний паркінг, цілодобова охорона, відеоспостереження, є зали у квартирах, СПА, система "Розумний будинок". Висота стель - від 3 метрів. Є вертолітний майданчик CHI, власників квартир може очікувати шикарний панорамний вид на Дніпро, Печерську Лавру, центр Києва...

У пропозиціях можна зустріти позначку, що в опалювальний сезон власникам апартаментів на кілька кімнат за комуналку потрібно платити близько 8 тисяч гривень на місяць, а в літній - 4 тисячі.

Видові "трьошки" з площею 288 квадратних метрів пропонують купити за 2,1 мільйона доларів; 3-кімнатні апартаменти на 190 "квадратів" з авторським дизайнерським ремонтом - за 1,45 мільйона доларів...

Є 4-кімнатна видова квартира з площею 267 кв. м за 1,65 мільйона доларів; досі пропонують також придбати 4-кімнатні апартаменти без ремонту після будівельників з площею 248 "квадратів" за 82,14 мільйона гривень.

5-кімнатну квартиру на 274 кв.м з ремонтом, виконаним на 70%, пропонують купити за 60,5 мільйонів гривень.

Як виглядає елітний київський будинок -"монстр" на Грушевського, 9а

Тип будинку на вулиці Грушевського, 9а - це спецпроект 2006-2010 років (забудова почалася в 2003-му). Раніше на цьому місці знаходився дитячий садок.

Фото: квартири в будинку на вул. Грушевського 9а в Києві - одні з найдорожчих в столиці