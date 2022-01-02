ru ua
Нд, 02 січня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

У Києві продавці залишили гору нерозпроданих дорогущих ялинок просто на вулиці (фото)

Новость на русском →
Київ, Неділя 02 січня 2022 11:14
У Києві продавці залишили гору нерозпроданих дорогущих ялинок просто на вулиці (фото) Фото: ялинковий базар у Києві (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Володимир Костирін

У Києві продавці ялинок після Нового року залишили гору нерозпроданого товару, високі ціни на який тримали до упору, просто на землі та поїхали. Прибирати хвойні красуні з такого "звалища" будуть тепер комунальники.

Фото кинутих ялинок опубліковано в Telegram-каналі "Типовий Київ".

Ялинки були залишені на місці стихійної торгівлі на вулиці Андрія Малишка в Дніпровському районі столиці недалеко від станції метро "Дарниця".

Як видно на знімках, на землі за огорожею лежать досить великі, пухнасті зелені ялинки.

Вартість таких хвойних красунь продавці, очевидно, ніяк не бажали спускати, щоб розпродати весь товар до початку свята, і "гнули захмарні ціни" до останнього. І ось чим це закінчилося.

У Києві продавці залишили гору нерозпроданих дорогущих ялинок просто на вулиці (фото)У Києві продавці залишили гору нерозпроданих дорогущих ялинок просто на вулиці (фото)

Продавці ялинок залишили після себе непроданий товар на вулиці Малишка в Києві (фото: t.me/typical_kiev)

Зазначається, що на деревах не було чіпів і штрих-кодів, які є обов'язковими для реалізації на офіційних точках продажів і ярмарках. Це говорить про те, що ялинки могли продавати нелегально, і зрубані вони незаконно.

"Вирішили, що вже нічого не продадуть та навіть не постаралися прибрати за собою. Варвари і мародери, тут більше нічого не скажеш", - йдеться в публікації.

У Києві продавці залишили гору нерозпроданих дорогущих ялинок просто на вулиці (фото)

Нерозпродані ялинки продавці на Дарниці в Києві просто кинули і поїхали (фото: t.me/typical_kiev)

До речі, подібна картина спостерігалася і в Одесі, де продавці викинули на вулиці сотні непроданих ялинок.

Нагадаємо, що в Києві з 4 січня запрацюють пункти утилізації ялинок, де дерева подрібнюють на тріску, яка використовується для мульчування лунок вічнозелених рослин. Вже з'явилася карта та перелік адрес таких пунктів утилізації ялинок у столиці.

Читайте РБК-Україна в Google News
Київ елки Новорічні свята
LITE
Всі в зборі: Осадча і Горбунов розчулили новорічним фото з синочками
Всі в зборі: Осадча і Горбунов розчулили новорічним фото з синочками