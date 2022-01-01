В Одесі продавці викинули на вулиці сотні непроданих ялинок (фото)

В Одесі після Нового року сотні ялинок опинилися покинутими на тротуарах. Все через те, що продавці не змогли продати їх напередодні свят.

Про це пише "Думская" .

Так, замість того, що здати новорічних красунь у спеціальні пункти збору, продавці просто кинути їх на тротуарах, де продавали.

Прикра ситуація склалася навіть попри те, що у мерії попереджали, що з 1 січня запрацюють майданчики для збирання новорічних ялинок. Загалом таких пунктів понад 10 по всьому місту.

До того ж вже після обіду покинуті ялинки почали вивозити на пункти збору.

Ялинкових сміттєзвалищ утворили на Мечникова, Сегедській та в інших районах міста. Комунальники завантажили ялинки на вантажівки та вивезли в пункти збору.

Окрім того, у департаменті міського господарства повідомили, що продавці кинули на вулицях понад п'ять тисяч ялинок.

Комунальники вивозять дерева на базу КП "Міськзелентрест", де ялинки перетворять на добрива.

В Одесі продавці викинули сотні ялинок (dumskaya.net)