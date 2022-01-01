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В Одесі продавці викинули на вулиці сотні непроданих ялинок (фото)

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Одеса, Субота 01 січня 2022 18:08
В Одесі продавці викинули на вулиці сотні непроданих ялинок (фото) В Одесі продавці викинули сотні ялинок (dumskaya.net)
Автор: Тетяна Самарук

В Одесі після Нового року сотні ялинок опинилися покинутими на тротуарах. Все через те, що продавці не змогли продати їх напередодні свят.

Про це пише "Думская".

Так, замість того, що здати новорічних красунь у спеціальні пункти збору, продавці просто кинути їх на тротуарах, де продавали.

Прикра ситуація склалася навіть попри те, що у мерії попереджали, що з 1 січня запрацюють майданчики для збирання новорічних ялинок. Загалом таких пунктів понад 10 по всьому місту.

До того ж вже після обіду покинуті ялинки почали вивозити на пункти збору.

Ялинкових сміттєзвалищ утворили на Мечникова, Сегедській та в інших районах міста. Комунальники завантажили ялинки на вантажівки та вивезли в пункти збору.

Окрім того, у департаменті міського господарства повідомили, що продавці кинули на вулицях понад п'ять тисяч ялинок.

Комунальники вивозять дерева на базу КП "Міськзелентрест", де ялинки перетворять на добрива.

В Одесі продавці викинули на вулиці сотні непроданих ялинок (фото)В Одесі продавці викинули на вулиці сотні непроданих ялинок (фото)В Одесі продавці викинули на вулиці сотні непроданих ялинок (фото)В Одесі продавці викинули на вулиці сотні непроданих ялинок (фото)В Одесі продавці викинули на вулиці сотні непроданих ялинок (фото)В Одесі продавці викинули на вулиці сотні непроданих ялинок (фото)В Одесі продавці викинули на вулиці сотні непроданих ялинок (фото)В Одесі продавці викинули сотні ялинок (dumskaya.net)

Раніше ми повідомляли, що головна ялинка України увійшла до рейтингу найкрасивіших у Європі.

Також ми писали, що на Закарпатті пенсіонер знайшов спосіб, як врятувати ялинки від злодіїв.

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